Precies 90 jaar na de creatie van Erich Wolfgang Korngolds 'Das Wunder der Heliane' brengt Opera Vlaanderen deze zelden uitgevoerde opera op de bühne. 'Das Wunder der Heliane' is doordrongen van een romantisch geladen symbolenwereld en een aardse erotiek. De componist baseerde zich op het mysteriespel van de jonggestorven auteur Hans Kaltneker. Op indrukwekkende wijze neemt Korngold de toehoorder mee in een ongrijpbare, vaak zielroerende klankwereld.

Met Die tote Stadt bevestigde de jonge Erich Wolfgang Korngold in 1920 zijn roem als wonderkind. Maar met het veel minder bekende Das Wunder der Heliane, dat zeven jaar later ontstond, dreef hij zijn grootse, laat-romantische muzikale taal zoveel verder.

De opera speelt in een land zonder naam: een afgezonderd en desolaat wasteland met zijn eigen meedogenloze wetten en regels. Alles wat kleur geeft aan het leven werd verbannen: verlangen, humor en liefde. Identiteit wordt onderdrukt, de dictatuur van de Heerser staat voorop. Letterlijk: rien ne va plus! Er mag niets meer. Heliane lijkt als enige een individualiteit te bezitten die haar in staat stelt de macht van de Heerser te doorbreken. De enige voorwaarde lijkt het geloof in het wonderlijke en de liefde.

Credits

Componist: Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Muzikale leiding: Alexander Joel

Regie: David Bösch

Decor: Christof Hetzer

Kostuums: Christof Hetzer

Belichting: Michael Bauer

Dramaturgie: Barbora Horáková Joly

Koorleiding: Jan Schweiger

Leiding kinderkoor: Hendrik Derolez

Orkest: Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Koor: Opera Vlaanderen

Kinderkoor: Opera Vlaanderen

Productie: Opera Vlaanderen

Cast

Heliane: Ausrine Stundyte

Der Herrscher: Tómas Tómasson

Der Fremde: Ian Storey

Die Botin: Natascha Petrinsky

Der Pförtner: Markus Suihkonen

Der Schwertrichter: Denzil Delaere

Praktisch

Première: vrijdag 15 september 2017 om 19u30

Zaal: Opera Gent (Schouwburgstraat 3, 9000 Gent)

Avondvoorstellingen: 17, 20 en 23 september 2017 om 19u30

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Kaart: vanaf 14EUR tot 127EUR

Genre: opera

Taal: Duits met Nederlandse boventiteling

Duur: 3u30 inclusief 2 pauzes

Meer info productie: www.operaballet.be

Voorstellingen in Antwerpen

Zaal: Opera Antwerpen (Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 1, 3, 5 en 10 oktober 2017 om 19u30

Matineevoorstellingen: zondag 8 oktober 2017 om 15u

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld: check, 2012 oil on canvas 90 x 70 cm © Kati Heck, courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp / Opera Vlaanderen