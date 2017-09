Door de opening van zijn nieuwe zaak "Weg Beest", een speciaalzaak voor ongediertebestrijding met een persoonlijke touch, heeft Olav minder en minder tijd voor zijn vriendin Sofie. Zij begint te twijfelen aan de echtheid van hun relatie. Als Timmy, de beste vriend van Olav, ook nog eens de nodige aandacht van hem opeist neemt de achterdocht van Sofie met de dag toe. Overmand door vlagen van jaloezie besluit ze om 'Kontente Venten' in te schakelen. Een bureau dat, via een heel onorthodoxe manier, het koppel verschillende relatietests zal laten ondergaan.

Heeft Olav echt geheimen voor Sofie of is zij het die zelf niet te vertrouwen is ?!?!

Credits

Tekst: Ruud en Sven De Ridder

Regie: Sven De Ridder

Spel: Sven De Ridder, Maarten Bosmans, Brik Van Dyck en Joyce Beullens

Productie: echt Antwaarps teater

Praktisch

Première: zaterdag 9 september 2017 om 20u15

Zaal: echt Antwaarps teater (Arenbergstraat 10, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 15, 16, 21, 23, 28, 29 en 30 september + 5, 7, 12, 13 en 14 oktober 2017 om 20u15

Matineevoorstellingen: 17 en 24 september + 1, 8 en 15 oktober 2017 om 15u

Kaart standaard: 25EUR I (op donderdag 22EUR)

Reservatie: 03 231 64 64 & www.echtantwaarpsteater.be

Genre: blijspel

Taal: Antwerps dialect

Meer info productie: www.echtantwaarpsteater.be

(* de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - Beeld © echt Antwaarps teater