BLIKVANGER

‘Sky Light’

Mémoire Perdue is een nieuw toneelgezelschap met thuisbasis Antwerpen. De stichters Aron Wade en Nick Delafontaine willen met hun initiatief een leemte opvullen in het Vlaams theaterlandschap. De doelstelling van hun initiatief laat zich nog het best duiden met de auteurs van hun eerste creaties namelijk Dennis Potter en David Hare, meester van het pure teksttheater. Een blikVANGER kiezen lijkt bij deze niet zo eenvoudig. Of toch! Laat het ons maar bij de eersteling van het kersverse huis houden namelijk ‘Sky light’ van David Hare. Meteen een klepper van jewelste die nota bene al beloond werd met een ‘Oliver Award for best play’. We kijken nu al nieuwsgierig uit wat de ‘Mémoire Perdue’s’ er mee gaan doen…

VOORUITZICHTEN 17-18

‘Skylight’ - Auteur: David Hare / Regie: Nick Delafontaine >> vanaf 22 september 2017

‘Duivelsengel’ - Auteur: Dennis Potter / Regie: Nick Delafontaine >> vanaf 2 maart 2018

INFO

www.memoireperdue.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent)