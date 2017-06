Het befaamd Antwerpse volkscafé, Café Beveren; met het al even bekende ‘DECAP-orgel’; mag dit jaar 80 kaarsjes uitblazen. Een heugelijke gebeurtenis die niet zomaar kon ‘passeren’ dacht men bij Het Achterland, de producent van de theaterhit ‘Viva Minerva’.

In de nieuwe volkse komedie met als titel - hoe kon het anders - ‘Café Beveren’ wordt kennis gemaakt met de vaste stamgasten. Irma even oud als café Beveren maar op zijn minst nog even vitaal, Franske de simpele jongen die ieders hart weet te stelen, Theo die stapelzot is van het pijporgel en Nancy die voor ze haar ‘vitrien’ opent in de rosse buurt altijd nog even binnenspringt voor haar dagelijkse porto. Bazin Jeanine ziet ze maar al te graag komen. De dagelijkse routine wordt echter verstoord door een opmerkelijke gast een zekere Dennis uit Apeldoorn. Een charmante verschijning, tot blijkt dat zijn bezoek toch niet zo onschuldig is en Café Beveren op zijn grondvesten davert …

‘Café Beveren’ belooft een heerlijke avond te worden met kleurrijke personages, hilarische toestanden en verrassende wendingen. De gulle lach zal zeker primeren alhoewel de ontroering ook nooit ver weg zal zijn. En dat alles ondersteunt door het unieke geluid van een DECAP-orgel. Ambiance verzekerd!

Credits

Auteur: Jeroen Maes

Regie: Jeroen Maes

Spel: Annemarie Picard, Janine Bischops, Peter Van Asbroeck, Linda De Ridder, Peter Van de Velde en Thomas Van Goethem.

Productie: Het Achterland

Praktisch

Première: zondag 2 juli 2017

Zaal: Fakkeltheater - rode zaal (Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 29 en 30 juni + 1, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 en 29 juli + 4, 5, 11 en 12 augustus 2017 om 20u30

Matineevoorstelling: zondag 9, 16, 23 en 30 juli + 6 en 13 augustus 2017 telkens om 15u

Reservatie: www.fakkeltheater.be

Kaart: 27EUR(eenheidsprijs) I 37EUR(VIP)

Genre: volkse komedie

Taal: Nederlands

Meer info productie: www.fakkeltheater.be

(* de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Swa Van de brul (info producent*) - beeld: Het Achterland