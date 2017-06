BLIKVANGER

‘Faust’

De voorstelling die bij het doornemen van de seizoenbrochure Ballet Vlaanderen meteen opvalt is ‘Faust’ van Jean-Christophe Maillot. In zijn choreografie legt hij de focus op de driehoeksverhouding tussen de duivel Mephistopheles, Marguerite en Faust. Zijn Faust wordt omschreven als een magistraal meesterwerk waarin de psychologie van elk personage centraal staat. Een gevecht tussen goed en kwaad. De muziek is van Franz List en Betrand Maillot en zal uitgevoerd worden door het Antwerp Symphony Orchestra. Locatie: Stadsschouwburg Antwerpen

SEIZOENTHEMA

Rien ne va plus

VOORUITZICHTEN 17-18

‘L’Oiseau de feu’ - Crystal Pite, Edouard Lock en Sidi Larrie Cherkaoui >> vanaf 7 oktober 2017

‘Ravel / Debussy’ - Sidi Larbi Cherkaoui en Jeroen Verbruggen >> vanaf 21 december 2017

‘Faust’ - Jean-Christophe Maillot >> vanaf 20 januari 2018

‘Selon Désir’ - Andonis Foniadakis, Vaslav Nijinski, Edward Clug en Edouard Lock >> vanaf 31 maart 2018

‘Memento Mori’ - Sidi Larrie Cherkaoui, Hofesh Shechter en William Forsythe >> vanaf 12 juni 2018

‘Choreolab#13’ - nog te bepalen >> vanaf nog te bepalen

Auteur: Swa Van de brul (info producent)