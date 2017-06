Choreolab is dit seizoen aan de twaalfde editie toe. Bij Choreolab mogen de dansers van Ballet Vlaanderen een eigen choreografie maken. Dit jaar gaan twaalf dansers deze uitdaging aan.

Het voorbije seizoen hebben de dansers kennis kunnen maken met zeer uiteenlopende choreografen, stijlen en tradities. Van Joeri Grigorovitsj tot Pina Bausch of Akram Khan. Ze werden ontdekkingsreizigers in nieuwe danswerelden en absorbeerden nieuwe technieken. Choreolab biedt hen de kans om hiermee aan de slag te gaan en om volop te experimenteren met hun choreografisch talent.

Opvallend in deze editie van Choreolab is dat velen vertrekken vanuit de danser en de danser centraal stellen als performer of als mens. Anderen betrekken tekst bij hun choreografie of live zang of zelfs een drag queen. Kortom, Choreolab #12 wordt opnieuw een kleurrijke cocktail van nieuwe frisse ideeën en bruisend van creativiteit.

De dertiende naam op het programma is Jonas Vlerick. Deze voormalige danser van Ballet Vlaanderen keert terug als choreograaf. In afwachting van de creatie voor kinderen vanaf 7 jaar ‘Als niemand me ziet’ die hij volgend seizoen bij Ballet Vlaanderen zal brengen, maakt hij nu de choreografie ‘Orbit’ (werktitel) waarin hij werkt rond ruimte en zwaartekracht.

Ook artistiek directeur Sidi Larbi Cherkaoui toont nieuw werk. Voor één van de dansers, Mikio Kato, creëerde hij de solo Mononoke. Solo for Mikio, die op het Yokohama Ballet Festival in Japan zal gepresenteerd worden. Het publiek van Choreolab krijgt deze solo te zien als teaser.

Praktisch

Première: woensdag 21 juni 2017 om 20u

Zaal: Theater ’t Eilandje (Kattendijkdok-Westkaai 16, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 22, 23, 24 en 29 juni om 20u

Matineevoorstelling: zondag 25 juni 2017 om 15u

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Kaart: vanaf 27EUR tot 30EUR

Genre: ballet

Meer info productie: www.operaballet.be

