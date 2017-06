Auteur: Swa Van de brul (* info Dordrechts Museum) - beeld: Aert Schouman, De menagerie van prins Willem V, Behangsel met landschap en exotische vogels, en op de achtergrond een molen, 1786, olieverf op doek, 280,8 x 229,4 cm, Den Haag, Staat der Nederlanden / Koninklijke Verzamelingen (Huis ten Bosch)

Aert Schouman de naam laat mogelijk niet direct een belletje rinkelen maar na een bezoek aan de tentoonstelling ‘Koninklijk paradijs’ zal dit voortaan wel zo zijn. De mooiste werken van dierenschilder Aert Schouman (1710-1792) pronken heden in het Dordrechts Museum. Het is meteen ook een tentoonstelling die zowel kunst- alsook natuurliefhebbers zal aanspreken. Met stukken uit musea en particuliere collecties in binnen- en buitenland laat de tentoonstelling het paradijs van Schouman zien vol inheemse en exotische dieren. Vooral zijn werken met schitterende vogels spreken tot de verbeelding. Schouman tekende bovendien de buitenplaatsen en tuinen die zijn rijke opdrachtgevers als aardse paradijzen lieten aanleggen. Ook is een serie portretten van zijn hand te zien in de tentoonstelling.

Absoluut hoogtepunt vormt de complete kamerbeschildering van Willem V uit Huis ten Bosch met daarop zijn bijzondere dierenverzameling. Deze ‘kamer in het rond’ is onlangs gerestaureerd en is in het Dordrechts Museum nog één keer te bewonderen, voordat ze weer binnen de muren van het toekomstige woonpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima verdwijnt.

Credits

De expositie kwam tot stand mede dankzij de inbreng van de Koninklijke Verzamelingen Den Haag. Andere samenwerkingspartners zijn het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Vogelbescherming Nederland, Rijksmuseum Twenthe en tal van museale en particuliere bruikleengevers in binnen- en buitenland.

Waarom de tentoonstelling bezoeken?

Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig. Aert Schouman is een ware ontdekking. Zijn artistieke creaties kunnen gerust de ‘clash’ aan met andere meester-schilders uit de 18de eeuw. Je zal versteld staan van hoe hij het metier in zich had en dan hebben we het niet alleen over zijn corebusiness, de verbeelding van vogels. Ook qua portretkunstenaar en decorateur wist Aert Schouman zijn stempel te drukken.

De tentoonstelling is prachtig uitgewerkt met naast de vele schilderijen, prenten, enz… ook heel wat opgezette dieren. Een tocht er doorheen bezorgt de bezoeker een leerrijk en aangenaam moment, met een lange nawerking!

Praktisch

Locatie: Dordrechts Museum (Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht-Nederland)

Tentoonstelling: tot 17 september 2017

Openingsuren: van dinsdag t/m zondag van 11u tot 17u

Gesloten: maandag

Meer info: www.dordrechtsmuseum.nl

Kaart: 12EUR (volwassene) I 5EUR (13 t/m 18 jaar) I gratis (-13)

Reservatie: www.dordrechtsmuseum.nl

