Auteur: Swa Van de brul (info* Museum De Reede – foto: Museum De Reede

Museum De Reede (MDR) in Antwerpen, uitsluitend gewijd aan grafisch werk, is een initiatief van de Nederlander Harry Rutten die zijn kunstverzameling schonk aan een Belgische Stichting: vooral prenten van Goya, Rops en Munch. Antwerpen als locatie voor het enige museum in de stad gericht op grafiek was een weloverwogen beslissing. De havenstad is een belangrijk hedendaags centrum van cultuur maar kent ook een eeuwenlange traditie van graveerkunst met beroemde drukkers als Christoffel Plantin en Jan Moretus. De prentkunst biedt de mogelijkheid om via kunst een boodschap over te brengen, al dan niet met een kritische ondertoon. De unieke en almaar groeiende MDR-collectie omvat niet alleen werk van drie meesters in de grafiek, Francisco Goya, Félicien Rops en Edvard Munch, maar ook Jacob Toornvliet, Théophile Alexandre Steinlen en Käthe Kollwitz zijn hier vertegenwoordigd, naast een vijftiental Belgische kunstenaars als Rik Wouters, Henri Evenepoel, Edgard Tytgat, Eugeen Van Mieghem, Walter Sauer, Gustave Van de Woestijne, Hugo Claus en de bekende Antwerpenaar Fred Bervoets.

Het museum is gesitueerd aan de Ernest Van Dijckkaai naast het Eugeen Van Mieghem Museum, recht tegenover het Steen. Twee verdiepingen in het gebouw, samen goed voor 500 vierkante meter, werden volledig gestript en zo ingericht dat de meer dan 200 getoonde werken visueel mooi tot hun recht kunnen komen, waarbij aan alle technische vereisten werd voldaan. Goya, Rops en Munch krijgen er elk hun eigen zaal. Een vierde ruimte herbergt de overige kunstenaars van de collectie, tenzij deze zich even terugtrekken om plaats te maken voor een tijdelijke tentoonstelling. De eerste kunstenaar die dit najaar op invitatie van de initiatiefnemer de uitdaging aangaat

is de Noor Ole Jørgen Ness. Met een monumentale muurtekening brengt Ness die gefascineerd is door het werk van Rops, hulde aan deze 19de-eeuwse non-conformist.

Waarom bezoeken?

De openingstentoonstelling die ook de permanente collectie omvat is op zich al bewonderenswaardig. Grafisch werk van Goya, Munch en Rops bewonderen in slechts één verplaatsing, je neemt het haast niet voor mogelijk en zeker al niet daar geen enkele van de drie kunstenaars ooit een band had met Antwerpen. Normaliter is het haast noodzakelijk om naar Oslo, Madrid en Dinant te reizen om te kunnen genieten van het moois wat de absolute meesters van de grafiek ooit hebben gecreëerd. Daar is heden verandering in gekomen met Museum De Reede. Zo kan menig iconisch werk nu ook in Antwerpen bewonderd worden. Anderzijds is het ook altijd leuk iets nieuws te ontdekken en dat is het Museum volmondig, zowel wat betreft het aanbod maar ook de architectuur. Een ‘dubbel pareltje’ lijkt bij deze niet eens overdreven!

Praktisch

Locatie: Museum De Reede ( Ernest Van Dijckkaai 7, 2000 Antwerpen)

Openingsuren: van donderdag t/m maandag van 11u tot 17u

Gesloten: dinsdag en woensdag

Meer info: www.museum-dereede.com

Kaart : 8 EUR (18+) I 3 EUR (van 13 tot 18) I 0 EUR (-13)

(*de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Auteur: Swa Van de brul (info* Museum De Reede foto: Museum De Reede