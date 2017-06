08-06-2017 19:43 Auteur: Swa Van de brul (* info Kunsthal Rotterdam) - beeld: Robert Mapplethorpe Self-Portrait (1980) - Gelatin silver print - Gift of The Robert Mapplethorpe Foundation to the Los Angeles County Museum of Art and to The J. Paul Getty Trust Photography

Auteur: Swa Van de brul (* info Kunsthal Rotterdam) - beeld: Robert Mapplethorpe Self-Portrait (1980) - Gelatin silver print - Gift of The Robert Mapplethorpe Foundation to the Los Angeles County Museum of Art and to The J. Paul Getty Trust Photography

Nog tot 27 augustus 2017 presenteert de Kunsthal Rotterdam een groots retrospectief van het leven en werk van Robert Mapplethorpe (1946-1989), een van de meest invloedrijke kunstenaars en fotografen van de 20ste eeuw. Ruim twee decennia na zijn dood leidt zijn werk nog altijd tot controverse en schuurt het tegen de grenzen van wat artistiek mogelijk is. De tentoonstelling biedt een indrukwekkend overzicht van zijn carrière, vanaf de eerste werken eind jaren zestig tot zijn doorbraak in de kunstwereld in de jaren tachtig. De ruim tweehonderd foto’s en objecten schijnen een nieuw licht op zijn favoriete genres: portretten, zelfportretten, naakten en stillevens. Met zijn fotografie en zijn persoonlijkheid – intens en indringend – vervaagt Mapplethorpe de grenzen tussen leven en kunst. Zijn gedrevenheid om een esthetische perfectie te bereiken, is de kern van zijn werk. De tentoonstelling focust op wat Mapplethorpe ‘perfectie in vorm’ noemt, wat zowel tot uitdrukking komt in zijn fascinatie voor seksueel fetisjisme als in zijn bijna tastbare bloemblaadjes.

De tentoonstelling ‘Robert Mapplethorpe, een perfectionist’ toont de persoonlijke band van de fotograaf met zijn modellen, zijn talent om een succesvolle studio te runnen en bovenal zijn ambitie om fotografie te verheffen tot de status van beeldende kunst. De expositie, met onder andere de befaamde X, Y en Z portfolio’s, geeft inzicht in zijn manier van werken en toont het traject van de improviserende start van zijn carrière tot de uiterst gecontroleerde studiopraktijk die hij ontwikkelde tijdens zijn zoektocht naar esthetische perfectie. Verder volgt het retrospectief Mapplethorpe’s ontwikkeling in de tijd en laat de grote thema’s van zijn werk zien. Portretten van vrienden en bekenden - waaronder vriendin en muze Patti Smith, body builder Lisa Lyon en model Phillip Prioleau , alsook van prominente kunstenaars, schrijvers en muzikanten. Maar ook tal van zelfportretten die tonen dat Mapplethorpe het belang van het creëren van zijn eigen beeld goed begreep. In een belangrijk deel van Mapplethorpe’s werk staat seksualiteit centraal. In de late jaren zestig gebruikt hij beeldmateriaal uit homo-pornografische tijdschriften voor zijn collages. Wanneer hij vanaf de vroege jaren zeventig zijn eigen beelden fotografeert, heeft hij de sm subculturen van New York al ontdekt. Als geen ander is Mapplethorpe in staat het naakte lichaam als sculptuur in fotografie vast te leggen. De combinatie van onverschrokken seksuele beelden en indrukwekkend technisch meesterschap trekt zeer breed de aandacht en lanceert de nationale en internationale carrière van Mapplethorpe. Ook in zijn bloemstillevens – geraffineerd, sculpturaal en technisch vervolmaakt - komt Mapplethorpe’s voorliefde voor delicaat belichtte en uitgebalanceerde composities naar voren.

Credits

De tentoonstelling in de Kunsthal werd samengesteld door het Los Angeles County Museum of Art (LACMA) en het J. Paul Getty Museum in samenwerking met de Robert Mapplethorpe Foundation.

Waarom de tentoonstelling bezoeken?

De Kunsthal in Rotterdam mag als enige kunsteninstelling het groots retrospectief rond de befaamde kunstenaar Robert Mapplethorpe in Europa presenteren. M.a.w. Rotterdam is heden ‘de place to be’ voor de fotografieliefhebber. In de tentoonstelling zijn haast al zijn originele iconische kunstwerken te bewonderen, een tocht er doorheen wordt een ware ontdekking. Een ervaring die binnenkomt en niet snel vergeten zal worden.

Praktisch

Locatie: Kunsthal (Museumpark – Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam - Nederland)

Tentoonstelling: tot 27 augustus 2017

Openingsuren: van dinsdag t/m zondag van 10u tot 17u en zondag van 11 tot 17u

Gesloten: maandag

Meer info: www.kunsthal.nl

Kaart: 12EUR (volwassene) I 6EUR (CJP en studenten t/m 26 jaar) I 2EUR (van 6 t/m 18 jaar) I gratis (-5)

Reservatie: www.kunsthal.nl/nl/tickets/

(* de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Auteur: Swa Van de brul (* info Kunsthal Rotterdam) - beeld: Robert Mapplethorpe Self-Portrait (1980) - Gelatin silver print - Gift of The Robert Mapplethorpe Foundation to the Los Angeles County Museum of Art and to The J. Paul Getty Trust Photography