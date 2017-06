BLIKVANGER

‘Ma, Pa en de bruid’

‘Het echt Antwaarps teater doet waar het goed in is’. Tijdens het nieuwe theaterseizoen programmeert het gezelschap zeven producties. Telkens een blijspel van huisauteur Ruud De Ridder. Op zich is het zeer moeilijk daar eentje uit te halen als ‘blikVANGER’. Sowieso zal het telkens lachen worden. Wanneer het felst? Dat blijkt vooraf de hamvraag. Een ander criterium tot kiezen dringt zich zo op en wordt gevonden bij Peter Van de Velde. Peter is ‘de’ Vlaamse acteur die zich bij eender welk theatergenre op het voorplan weet te plaatsen. Daarom kijken we nu al uit naar de productie ‘Ma, Pa en de bruid’ waarin hij de vaste kern van het EAT een handje komt toesteken. Peter en het EAT: ‘medunkt, een goed huwelijk’!

SEIZOENTHEMA

Lachen!

VOORUITZICHTEN 17-18

‘Kontente Venten’ - Ruud De Ridder >> vanaf 9 september 2017

‘Zij Heeft Een Kat en Ik Nen Hond!’ - Ruud De Ridder >> vanaf 21 oktober 2017

‘’t Is Altijd Kerstmis Bij Jef en Wis’ - Ruud De Ridder >> vanaf 2 december 2017

‘Die Van Mij Snurkt’ - Ruud De Ridder >> vanaf 20 januari 2018

‘Ma, Pa en de Bruid’ - Ruud De Ridder >> vanaf 3 maart 2018

‘Stank Voor Dank’ - Ruud De Ridder >> vanaf 14 april 2018

‘Ik Ben In M’n Gat Gebeten’ - Ruud De Ridder >> vanaf 19 mei 2018

INFO

www.echtantwaarpsteater.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent)