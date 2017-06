Auteur: Swa Van de brul (info* Middelheimmuseum) – Middelheimpark met centraal ‘Never Mind’ Ricard Deacon (2017, inox / Collectie Middelheimmuseum 310cm x 765cm x 300cm) - foto © SC

Deze zomer stelt het Middelheimmuseum een solotentoonstelling voor met werk van de toonaangevende Brits kunstenaar Richard Deacon. ‘Some time’ werd de titel van de expositie die samengesteld werd aan de hand van eenendertig werken, zowel monumentale als kleinoden, die op verschillende plekken in het museumpark opgesteld staan. Een centrale plaats binnen de tentoonstelling wordt ingenomen door Deacons Never Mind, een sleutelwerk uit de museumcollectie dat in 1993 verworven werd en dat naar aanleiding van deze tentoonstelling gerefabriceerd werd in roestvrij staal.

Richard Deacon (Verenigd Koninkrijk, 1949) noemt zichzelf een ‘fabricator’, iemand die de veerkracht van materialen, taal en de betekenis van objecten tot het uiterste wil testen. Zijn fascinatie voor de mogelijkheden van de meest diverse materialen zoals hout, textiel, staal, papier, leer, marmer, klei, vinyl, golfplaat, karton of pvc stuwt hem van het ene werk naar het volgende, met een ontzagwekkend oeuvre als resultaat. Telkens opnieuw buigt hij de wetten van het onverenigbare tot complexe, ‘stromende’ vormen en figuren die chargeren en terugplooien, klimmen en neerzijgen. Door de lijm, de metalen verbindingsstukken, de bouten of de lasnaden zichtbaar te laten, wordt ook de toeschouwer constant attent gemaakt op dat maakproces, zoals bijvoorbeeld bij zijn tunnels van gevlochten multiplex, I Remember 1(2012) en I Remember 3 (2013). Deacons werken ontstaan vanuit een gelijkheidsprincipe: zijn interesse beperkt zich niet louter tot kunst, maar ook tot wat de mens vervaardigt om zich met de wereld te verbinden.

De tentoonstellingsfocus ligt vooral op ‘variaties’ - misschien wel het handelsmerk van Deacon - zoals onder meer wordt geïllustreerd met de selectie van zes van de 33 werken uit de Infinity-reeks, de Some More for the Road-serie (2007) en Alfabet U, Y en Z (2015). Dat het begrip 'variatie' als een sleutel wordt gebruikt in zowel de wiskunde, de muziek als de biologie geeft aan dat het een belangrijk instrument is in onze menselijke gereedschapskist waarmee we proberen vat te krijgen op en betekenis te geven aan onze werkelijkheid. Door het opnieuw vervaardigen, of het toepassen van een logische en consequente reeks spelregels op een zelfde basis of beginsituatie, verlegt de kunstenaar telkens opnieuw een grens, voegt hij nieuwe betekenismogelijkheden toe. Ook de titel ‘Some time’ verwijst naar dat voorlopig karakter. Of naar een korte tijdsspanne: de dingen zijn maar even wat ze zijn. Of: het duurt nog even voor ze hun ideale vorm hebben.

Waarom de tentoonstelling bezoeken?

Een bezoek aan het Middelheimmuseum is sowieso al een schot in de roos. De wandeling doorheen het park zuivert de longen, zet de spieren in beweging en vooral geeft voeding aan de geest. Dit laatste krijgt heden nog een boost met de tijdelijke solotentoonstelling ‘Some time’ van de Britse kunstenaar Ricard Deacon. Zijn in de zon glimmende sculpturen spreken het grote publiek ontegensprekelijk aan wat ook gezegd kan worden van deze die geen glanzend effect vertonen. Het zijn vooral de maakprocessen die dit weten te bewerkstellingen. Een ware ontdekking en zomaar in ‘wat luttele tijd’…

Credits

Organisatie: Middelheimmuseum in nauwe samenwerking met Richard Deacon. Centraal staat de refrabicatie van de sculptuur Never Mind(1993, hout), een van de sleutelwerken van de Middelheimcollectie dat naar aanleiding van de tentoonstelling gerefabriceerd werd in roestvrij staal.

Praktisch

Locatie: Middelheimmuseum (Middelheimlaan 61,2020 Antwerpen)

Tentoonstelling: nog tot 24 september 2017

Openingsuren: seizoensgebonden van dinsdag t/m zondag (juni en juli van 10 tot 21u / augustus van 10 tot 20u / september van 10 tot 19u)

Gesloten: maandag

Meer info: www.middelheimmuseum.be

Kaart : n.v.t. (gratis)

Catalogus: NL/ENG > 28 euro (inclusief gratis linnen tas)

