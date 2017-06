De Roovers hernemen speciaal voor de Warande de succesvoorstelling ‘Blue Remembered Hills’ in Wortel Kolonie. Ze laten zich in deze openluchtvoorstelling op sleeptouw nemen door Dennis Potter en zijn gelijknamige tv-film. Naast de vier Roovers spelen ook Koen De Graeve, Wouter Hendrickx en Günther Lesage.

Dennis Potter voert zeven kinderen op. We schrijven 1943 op het Engelse platteland. Willie en Peter spelen vliegtuigje. Samen met John en Raymond jagen ze een eekhoorn op en doden hem. Er vallen slachtoffers in hun speelgoedoorlog. Angela en Audrey spelen in een schuur iets vreedzamere spelletjes, zo lijkt het toch. Hun slachtoffer is Donald Duck, het spreekwoordelijke lelijke eendje. Hij wordt gepest maar is tegelijk onmisbaar voor de bende. De kinderen spelen letterlijk en figuurlijk met vuur. De grens tussen spelen, plagen, terroriseren en echte oorlog wordt steeds vager, ook bij de kinderen. ‘Blue Remembered Hills’ of de dunne grens tussen plezier en wreedheid, en de sadist in ieder van ons.

Credits

Van: Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Luc Nuyens en Sofie Sente

Naar: Dennis Potter

Spel: Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Koen De Graeve, Wouter Hendrickx, Günther Lesage, Luc Nuyens en Sofie Sente

Scenografie: Stef Stessel

Bruitage: Eric Engels

Licht en vuur: Bert Vermeulen

Productie: de Roovers

Praktisch

Voorstellingen: 8, 9 en 10 juni 2017

Locatie: Landloperskolonie (weide op de grens straten Grote Plaats en Kolonie, Wortel - Hoogstraten)

Belangrijk info:

Aankomst parking: van 20u tot 20u45(bij latere aankomst kan er niet meer deelgenomen worden

aan de voorstelling)

Speelplek: vanaf de parking(aankomstplaats) +/- 15min wandelen (bospad niet verlicht) naar de

tribune/speelplek

Aanvang voorstelling: 21u

Voorzieningen: regen- en/of warme kledij die ook bescherming kan bieden tegen teken,

makkelijke schoenen, zaklamp (terugweg niet verlicht)

Bereikbaarheid: parkeren > auto of fiets op een weide op de grens van de straten Grote Plaats

en Kolonie in Hoogstraten. Deze weide is ongeveer 1 km van de kinderboerderij De Bonte

Beestenboel.

Reservatie: www.warande.be

Kaart: 19EUR (basis) I 17EUR (60+) I 10EUR (-19/student)

Genre: openluchttoneel

Meer info productie: deroovers.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Stef Stessel