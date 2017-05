Een schrijver en een actrice spreken telkens opnieuw af in de lounge van een hotel om met elkaar te praten. Een mentale uitputtingsslag. Ze zijn krankzinnig verliefd op elkaar maar de angst om alles kapot te maken belet hen die liefde te consumeren. Tot in het absurde analyseren ze een mogelijke relatie, een mogelijk verleden, een mogelijke toekomst en anticiperen ze op alle mogelijke ontwikkelingen en verwikkelingen die daar uit voortvloeien.

Zich ultiem aan elkaar overleveren betekent in hun ogen het einde. Het spel moet worden gespeeld als hij niet schrijft kan zij niet spelen.

‘De man die zijn haar kort liet knippen’ is geen bewerking van de gelijknamige roman van Johan Daisne. Het is wel de aanleiding en een belangrijke inspiratiebron geweest

voor de toneelvoorstelling. De contemplatieve mens die de mechanismen van zijn denken microscopisch ontleedt en er zichzelf mee verdelgt, uitgerafeld en versplinterd Ontbonden leidt de mens een leven zonder gebruiksaanwijzing. De waarheid is dubbel, de schoonheid een vlucht, de goedheid een toevlucht, de liefde een kracht die hem vernieuwt en vernietigt.

In de man die zijn haar kort liet knippen staan een man en een vrouw voor de zoveelste keer

in de arena, in het circus, in het theater. Tegenover elkaar op zoek naar eenheid.

Credits

Van en met : Natali Broods en Peter Van den Eede (naar de ideeën van Johan Daisne)

Productie: De Koe

Praktisch

Festival voorstellingen (Antwerpse Kleppers): woensdag 31 mei + donderdag 1 juni 2017 om 20u

Zaal: Bourlaschouwburg (Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen)

Reservatie: toneelhuis.be

Kaart: 16EUR (basis) I 12EUR (-25 & 65+)

Genre: toneel

Taal: Nederlands

Meer info productie: www.dekoe.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent)