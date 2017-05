In ‘De Bonobo’s’, EWT’s laatste wapenfeit van het theaterseizoen 16-17, ontmoeten we drie mannen die spijtig genoeg door het leven moeten met een handicap. Alex is blind, Danny hoort niet en Ben moet stom door het leven. Toch weten zij er een vreugdevol leventje op na te houden. Het genot dat hun voorkeur uitdraagt situeert zich ergens in het ‘vleselijke vertier’, maar gezien hun situatie zijn de kansen hiervoor niet zo vanzelfsprekend. Om aan hun ‘trekken’ te komen gaan ze regelmatig de ‘rosse buurt’ in. Maar dat worden ze stilaan wat beu; het kost hen immers massa’s geld. Het brainstormen om hier iets aan te doen vangt aan en Alex komt al snel uit bij het lumineus idee zelf een datingsite op te starten. Niet zo maar een, maar wel een met voor henzelf kostenbesparende inslag. Bovendien organiseren ze hierbij geen ontmoetingen ergens te velde; welke hun te veel praktische moeilijkheden zouden kunnen opleveren; maar wel in hun eigen vertrouwde omgeving. Hier kunnen zij nog het best hun gebrek wat verdoezelen. Om dit laatste nog te ondersteunen worden enkele technische hulpmiddeltjes ingeschakeld. De kandidaten zullen dan niet zo snel doorhebben dat er aan de mannen iets ‘schort’ en alzo gemakkelijker tot de ‘daad’ verleid kunnen worden. En wonder boven wonder, hun site spreekt het ‘vrouwelijk schoon’ danig aan. Afspraakjes worden gemaakt wat meteen ook het startschot betekent van een resem knotsgekke scenes die deze komedie rijk is.

Een eerste vaststelling is dat de initiatiefnemers van het Deurnese gezelschap met dit stuk andermaal bevestigen een neus te hebben voor het betere werk. Keer op keer is de ‘playkeuze’ een schot in de roos. Deze komedie overklast dan nog eens de voorgaande successen met glans. Nochtans moet het ‘makingsproces’ geen sinecure geweest zijn, laat staan de uitvoering. Maar de ganse cast slaagt hierin met verve. De strapatsen die de acteurs en actrices ten toon spreiden zijn ontegensprekelijk hilarisch. Stel je voor, een Frank De Kaey die geen woord mag zeggen, om er maar een te noemen… Regisseur Jeroen Maes zal er z’n handen aan vol gehad hebben.

Ook de technische crew verdient een pluim en laat het deze keer maar een zijn van een hele grote vogel. Een tour de force! Er meer over verklappen zou echt zonde zijn.

Wat moeten we hier dan nog aan toevoegen? Juist, niks!

‘De Bonobo’s moet je zelf gaan beleven en wees gerust je zal het je niet beklagen. Of toch? Mogelijk hou je er na afloop ook een ‘ongemak’ aan over. Weliswaar één van voorbijgaande aard maar een buikkramp van het veelvuldig lachen kan toch ook wel wat pijnlijk zijn. Tip, toch maar beter geen ‘date’ plannen wanneer je aan ‘De Bonobo’s’ een bezoek besteedt…

(Swa Van de brul)

Credits

Auteur: Laurent Baffie

Regisseur: Jeroen Maes

Acteurs: Maike Boerdam, Frank De Kaey, Linda De Ridder, Daisy Thys, Dieter Troubleyn en Marc Verbruggen

Productie: EWT-Theater

Gezien: première EWT-Theater (Deurne)

Meer info: www.ewt.be

Auteur: Swa Van de brul - foto © EWT-Theater