Dalilla Hermans schreef in 2014 een open brief over racisme die viraal ging, sindsdien verdiept ze zich in het thema en is ze een veelgevraagd spreker en opiniemaker als het gaat over racisme, identiteit en gelijke kansen. Als vast lid van de redactie van Charlie Magazine werkte ze de reeks 'The race files' uit: een reeks artikels waarvoor ze in gesprek gaat met verschillende stemmen over het vraagstuk racisme en hoe we hier als maatschappij een antwoord op kunnen bieden. Het moederschap maakte dit vraagstuk enkel dwingender.

‘In Brief aan Cooper en de wereld’ richt ze zich tot haar oudste zoon en vertelt ze op een beklijvende manier haar levensverhaal, hoe ze werd geadopteerd uit Rwanda toen ze twee was en over de manier waarop 'kleur' haar leven meer bepaald dan ze lief is.

Dalilla werd in 1986 in Rwanda geboren, maar groeide op in een klein dorpje in de Kempen, waar ze een van de eersten met een andere huidskleur was. Dat bracht nogal wat uitdagingen met zich mee: Dalilla werd betutteld door zogenaamde progressieve Vlamingen en uitgespuwd door racistische Vlamingen. Maar ze was ook geliefd en werd gewaardeerd door veel meer anderen.

‘Brief aan Cooper en de wereld’ is een doodeerlijke zoektocht naar lessen die ze haar opgroeiende zoon moet meegeven, als persoon met een kleurtje in dit deel van de wereld.

Dalilla gaat onder de vleugels van Leslie Hodge (Radio 2) in gesprek met Tom De Cock (MNM en auteur van ‘En toen kwam jij’), Kamal Khamarch (stand-up comedian) en Gerda Havertong (actrice, bekend van o.a. Sesamstraat en het iconische fragment waarin ze toelicht aan Pino wat Zwarte Piet voor haar betekent). Judith Okon en niemand minder dan Coely zorgen voor de muzikale kers op de taart. Soe Nsuki praat de avond aan elkaar.

Credits

Gasten: Dalilla Hermans, Leslie Hodge, Tom De Cock, Kamal Khamarch, Gerda Havertong

Muziek: Judith Okon en Coely

Moderator: Soe Nsuki

Organisatie: Manteau, HETPALEIS en Charlie Magazine

Pra ktisch

Publieksavond & boekvoorstelling: woensdag 24 mei 2017 om 20u

Zaal: HETPALEIS - grote zaal (Theaterplein, 2000 Antwerpen)

Reservatie: www.hetpaleis.be & 03 202 83 60

Kaart: 20EUR (eenheidsprijs inclusief boek en drankje)

Genre: theatervoorstelling 11+

Meer info: www.hetpaleis.be

(* de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Swa Van de brul (info producent)