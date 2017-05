‘Blij Vers’ de titel van de nieuwe productie van Erik Burke geeft op zich niet meteen veel prijs. Of toch, hij boezemt nieuwsgierigheid in. Dit fenomeen ondervonden we al bij de eerdere creaties die de acteur/conceptbedenker aan zijn publiek presenteerde, waaronder bijvoorbeeld de succesvolle literaire conferences ‘VertederDingen’ en ‘Prioritijd’. Twee pareltjes die meermaals bewonderd konden worden. Met ‘Blij Vers’ zal dit niet anders zijn. Het concept dat Erik Burke hiervoor bedacht leent zich uitermate tot ‘veelvuldigheid’. Logisch ook; een voorstelling die het gevoel blijheid aansnijdt gaat er doorgaans vlotjes in en zeker wanneer het woord in daad wordt omgezet. Iets wat overduidelijk wordt als de toeschouwer in blije modus huiswaarts keert. Erik Burke slaagt daar moeiteloos in, en veel heeft hij daar niet voor nodig. Alhoewel … het materiaal dat hij gebruikt is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Haast twee jaar heeft hij zich verdiept in de dichtkunst. Voor zijn project werden ongeveer vijftig versjes weerhouden. Deze zijn zowel van de hand van bekende schrijvers alsook van auteurs die de tand des tijds niet hebben doorstaan. Maar, en dat maakt het leuk, het zijn stuk voor stuk poëmen die de mondhoeken in de juiste plooi weten te wurmen. Inhoudelijk vertellen ze over de schone dingen van het leven en wie wil dit nu niet aanhoren? Ook op visueel gebied straalt de voorstelling. Met slechts enkele rekwisieten tovert de decorbedenker, nota bene dezelfde persoon in kwestie, een beeld dat aanleunt bij het begrip ‘dolce far niente’. En toch weet Erik Burke zijn publiek stevig bij de les te houden waarvoor een overvloed aan ‘zaligheid’ mogelijks een averechts effect had kunnen opleveren. Hiervoor gebruikt hij zijn eigenste handelsmerk dat gebaseerd is op publieksparticipatie. Geen dwingende handelingen maar simpele vraagjes die bij niemand schroom opleveren.

De voorstelling is vrij kort en gevoelsmatig is ze in een wip voorbij. Spijtig? Maar nee, de tweede maal is ze even genietbaar en mogelijk ook anders ingevuld daar de keuze van de versjes bepaald wordt door het aanwezige publiek. En dan blijft er zelfs nog wat lekkers* over om er een ‘triootje’ van te maken.

Resultaat, ‘Blij Vers’ is een voorstelling die in het geheugen van de ware theaterliefhebber gecatalogeerd zal worden onder de noemer ‘blijvers’.

(Swa Van de brul)

* blije verzen

Productie: Erik Burke

Gezien: Theater Het Klokhuis (Antwerpen)

Meer info: www.erikburke.be

Auteur: Swa Van de brul - foto: Erik Burke

