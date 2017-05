Auteur: Swa Van de brul (info* Kasteel van Gaasbeek) - foto in situ (‘Ridderzaal’ / kunstwerken -Anri Sala, Evi Keller en Antony Gormley) © Jo Exelmans

Kairos Castle is een tentoonstelling over ‘het juiste ogenblik’. We kennen Chronos als de god van de praktische, meetbare (klok)tijd uit de Griekse mythologie, als de tijd die we hebben. Maar wie kent ook zijn kleinzoon Kairos, de god van ‘het geschikte ogenblik’, die voor onverwachte inzichten zorgt en nieuwe kansen biedt? Hij onderbreekt de meetbare tijd en vertegenwoordigt al die bevlogen momenten van schoonheid en daadkracht die het leven intens maken. Kairos is de tijd die we zijn.

Met deze expo toont Joke Hermsen het Kasteel van Gaasbeek als een plek waar de tijd ‘gestapeld’ is, waar die andere tijd ervaren wordt. Met een team kunstenaars gaat zij in het kasteel op zoek naar sporen van de inspirerende ‘Kairos-tijd’. Met woord en beeld, klank en kleur speurt ze naar de verstilde tijd, naar bezinning, bezieling en beweging.

Met werk van Maarten Baas, Peter Bogers, Alice Brasser, Mynke Buskens, David Claerbout, Alexandra Cool, Jaap de Jonge, Eric de Nie, Nicolas de Staël, Gilbert Garcin, Antony Gormley, Susanna Hertrich, Rebecca Horn, Marlies Hulzebos, Jay Mark Johnson, Dani Karavan, Evi Keller, Olga Kisseleva in samenwerking met Sylvain Reynal, Jorge Macchi, George Meertens, Corinne Mercadier, Sofie Muller, Otobong Nkanga, Hans Op de Beeck, Thierry Pécastaing, André Pielage, Quayola, Pipilotti Rist, Georgia Russell, Anri Sala, Susumu Shingu, Chiharu Shiota, Marielin Simons, Berndnaut Smilde, Patrick Van Caeckenbergh, Martijn Veldhoen en Antonella Zazzera.

Met muziek van Laurie Anderson, J.S. Bach, Barbara, F.S. Blumm & Nils Frahm, Bugge Wesseltoft, W.H. Davies, Philip Glass, Olivier Greif, Gérard Grisey, Tord Gustavsen & Simin Tander, Toshio Hosokawa, Ibrahim Maalouf, Felix Mendelssohn, Meredith Monk, Mayke Nas, Henk Doeke Odinga, Arvo Pärt, Maurice Ravel, Steve Reich, Pierre Reverdy, Michael Riesman en Lyric Quartet, Kaija Saariaho, Giacinto Scelsi, Dobrinka Tabakova, John Tavener en Simeon Ten Holt en gedichten van Gerrit Kouwenaar en Henk van der Waal

Waarom de tentoonstelling bezoeken?

Op het eerste zicht schept de ondertitel van de tentoonstelling - de kunst van het juiste ogenblik - niet direct een eenduidige verklaring, de ervaring voortvloeiend uit een bezoek aan de expositie ‘Kairos Castle’ des te meer. Tijd is meetbaar maar niet wanneer er een belevingsniveau aan gekoppeld wordt. Leuke bezigheden lijken in een wip voorbij alhoewel het meetinstrument, de klok, dit niet zal bevestigen. Toch wil iedereen op gepaste momenten de ‘tijd’ even tot stilstand dwingen wat echter onmogelijk is. Gevoelsmatig kan het echter wel door het inlassen van ‘time-outs’. De tentoonstelling weet dit te bewerkstelligen zonder belerend over te komen. Tijdens een bezoek wordt het dwingende regime van de ‘wijzers’ even onderuit gehaald en dit door middel van ‘schoonheid’, op zich ook al een begrip dat zich niet eenduidig laat kaderen. De ‘bezinning over het begrip momentum’ krijg je er achteraf extra bij.

Credits

Curator: Joke Hermsen

Onder het beschermvrouwschap van mevrouw Maryem van den Heuvel, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België

Praktisch

Locatie: Kasteel van Gaasbeek (Kasteelstraat 40, 1750 Lennik - Gaasbeek)

Tentoonstelling: nog tot 18 juni 2017

Openingsuren: van dinsdag t/m zondag van 10u tot 18u

Gesloten: maandag

Meer info: www.kasteelvangaasbeek.be

Kaart : 12EUR (standaard) I 2EUR (-18) I 0EUR (-7)

(*de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Auteur: Swa Van de brul (info* Kasteel van Gaasbeek) - foto in situ (‘Ridderzaal’ / kunstwerken -Anri Sala, Evi Keller en Antony Gormley) © Jo Exelmans