Hope is een triple bill met twee meesterwerken - één van Pina Bausch en één van Martha Graham - en een nieuwe creatie van de Belgisch-Colombiaanse choreografe Annabelle Lopez Ochoa.

Café Müller is een absoluut hoogtepunt in de recente dansgeschiedenis. Het werd in 1978 gecreëerd door de iconische choreografe Pina Bausch en toerde met enorm succes over de hele wereld. Voor het eerst wordt dit meesterwerk uitgevoerd door een ander dansgezelschap dan het Tanztheater Wuppertal.

Chronicle (1936) van Martha Graham(1936) is een aan­grijpend antwoord op de opkomst van het fascisme en de Spaanse Burgeroorlog. Het werk is ook geïnspireerd door het pessimisme van Grahams tijd, een gevolg van de Grote Depressie in het Amerika van de jaren 1930. Graham toont het isolement van een figuur wiens hele levenskracht verwoest lijkt, maar nooit lijkt op te geven.

Het derde werk uitgevoerd tijdens de trible bill is Ecdysis van Annabelle Lopez Ochoa. Het isolement van een hunkerend persoon is ook het thema in deze nieuwe creatie van de Belgisch-Colombiaanse choreografe. Ze gaat op zoek naar de identiteit van de oorlogsvluchteling en onderzoekt hoe ze vanuit de borderlands een nieuwe toekomst tegemoet kunnen gaan.

Programma

Café Müller

Regie en choreografie: Pina Bausch

Muziek: Henry Purcell

Decor: Rolf Borzik

Kostuums: Rolf Borzik

Medewerking: Marion Cito en Hans Pop

Dansers: Ballet Vlaanderen

De 2017 productie van Café Müller is een coproductie van Ballet Vlaanderen en de Pina Bausch Foundation in samenwerking met Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Opvoeringsrechten: Verlag der Autoren, Frankfurt, in representation of Pina Bausch Foundation, Wuppertal, Germany. choreography@verlagderautoren.de

Chronicle

Choreografie: Martha Graham

Muziek: Wallingford Riegger

Kostuums: Martha Graham

Originele belichting: Jean Rosenthal

Belichting reconstructie: David Finley en Steven L. Shelley

Muzikale leiding: Daniel Inbal

Dansers: Ballet Vlaanderen

Orkest: Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Ecdysis

Choreografie: Annabelle Lopez Ochoa

Decor: Annabelle Lopez Ochoa

Kostuums: Annabelle Lopez Ochoa

Muziek: Henryk Górecki

Belichting: Stefan Dijkman

Muzikale leiding: Daniel Inbal

Dansers: Ballet Vlaanderen

Orkest: Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Praktisch

Première: zaterdag 13 mei 2017 om 20u

Zaal: Opera Gent (Schouwburgstraat 3, 9000 Gent)

Avondvoorstellingen: 16, 17 en 18 mei 2017 om 20u

Matineevoorstelling: zondag 14 mei 2017 om 15u

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Zaal: Opera Antwerpen (Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 26, 27 en 31 mei + 2 en 3 juni 2017 om 20u

Matineevoorstellingen: zondag 28 mei + zondag 4 juni 2017 om 15u

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Kaart: vanaf 14EUR tot 55EUR

Genre: ballet

Meer info productie: www.operaballet.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) – beeld: ‘Hope’ (Entrance Gate 2011, 150x100cm) © Koen van den Broek