Auteur: Swa Van de brul (info* KMSKB) - Dame in het blauw voor een spiegel, (1914), olieverf op doek, 121 × 123 cm, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 8660. Legaat mevr. Delporte-Livrauw en dr. Franz Delporte, Brussel, 1973–76 © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro scan

Nog tot 2 juli 2017 organiseert de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB), in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), een uitzonderlijke retrospectieve gewijd aan Rik Wouters. Hij is zowel een meester in het schilderen, beeldhouwen en tekenen als een onmiskenbare vertegenwoordiger van de Moderne Kunst in BelgiŽ. Rik Wouters heeft een levendig en kleurrijk oeuvre nagelaten, in scherp contrast met de drama’s die zijn bestaan teisteren tot aan zijn vroegtijdige dood in 1916, op 33- jarige leeftijd.

Deze tentoonstelling brengt, voor de eerste keer, de belangrijkste verzameling van zijn werken samen. Tweehonderd kunstwerken (schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken) dompelen de bezoeker onder in de sprankelende en spontane wereld van Wouters, tussen fauvisme en avant-garde. Meer dan dertig musea, instellingen en kunstverzamelaars uit binnen- en buitenland hebben prachtige werken uitgeleend - waaronder nog nooit eerder getoonde exemplaren. Deze exclusieve overzichtstentoonstelling sluit de reeks herdenkingsinitiatieven af rond het 100ste overlijdensjaar van de kunstenaar.

De kunst van Rik Wouters is bovenal een overvloed aan kleur en authentieke, simpele, ontroerende onderwerpen. Doorheen zijn visuele taal, de opbouw van zijn onderwerpen en de heldere rijkdom van zijn palet, ontwikkelde hij een avant- gardistische stijl, hoewel ook de vergelijkingen met Ensor of Cťzanne nooit ver te zoeken waren. Rik Wouters kon op de waardering van zijn tijdgenoten rekenen; zijn overweldigend talent, dat echter snel door de Eerste Wereldoorlog en zijn ziekte het zwijgen werd opgelegd, laat ons een fascinerend en meesterlijk kunsterfgoed na.

Credits

Commissarissen: Frederik Leen (Departementshoofd Moderne Kunst, KMSKB), Francisca Vandepitte (conservator moderne beeldhouwwerken, KMSKB), Inga Rossi-Schrimpf (conservator werken op papier-moderne kunst KMSKB en

Herwig Todts (conservator wetenschappelijk onderzoeker, KMSKA)

Waarom gaan kijken?

De werken van Rik Wouters zijn doorgaans overvloedig gekleurd of in andere woorden geformuleerd ‘fleurig’ wat de aantrekkingskracht bij het grote publiek stimuleert. Doch is dit niet de enige drijfveer om een bezoek aan de retrospectieve te besteden. Zijn visuele taal, die waargenomen kan worden in zijn schilderijen alsook in zijn beeldhouwwerken, spreekt voor zichzelf m.a.w. toegankelijkheid troef. Menig werk komt uit een privécollectie wat op zich het uniek karakter van de tentoonstelling stimuleert. Maar ook door het gesloten zijn van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen - dat de grootste collectie van Rik Wouters in zijn bezit heeft - krijgt de kunstliefhebber nog eens de kans om oog in oog te staan met het oeuvre van Rik Wouters.

Praktisch

Locatie: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel) Tentoonstelling: nog tot 2 juli 2017

Openingsuren: dinsdag t/m vrijdag van 10u tot 17u + zaterdag en zondag van 11u tot 18u

Gesloten: op maandag

Meer info: www.fine-arts-museum.be

Kaart (inclusief audiogids Ned./Fr./En.) : 14,50EUR (volwassene) I 12,50EUR (65+) I 8EUR (-26)

Catalogus: ‘Rik Wouters. Retrospectieve’ (Auteurs: Frederik Leen, Francisca Vandepitte, Stefaan Hautekeete, Michel Draguet, Manfred Sellink, Herwig Todts en Olivier Bertrand)

In coëditie met Somogy Éditions d’Art. / 304 pagina's - 25 x 28 cm - 250 illustraties - 2017 – 39EUR

