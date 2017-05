Simple as ABC #2: Keep calm and Validate | Thomas Bellinck / ROBIN | Première

Zo’n 7 jaar geleden raakte Thomas Bellinck als theaterstudent in Brussel voor het eerst betrokken bij een hongerstaking van 103 geïllegaliseerde migranten. Tot op vandaag slaagt Bellinck er niet in om greep te krijgen op alle vragen en twijfels die deze hongerstaking in hem heeft losgemaakt. Om greep te krijgen op alle tegenstellingen die het debat over migratie dooraderen. Hij werkte sindsdien nog geregeld met migranten in verschillende precaire contexten: voor acties in bezettingen, voor workshops in een gevangenis, voor een experimentele documentaire reeks over arbeidsmigratie en industriële landbouw in Almería, en…

Gefascineerd en verward door de beeldvorming rond illegalisering, door het aanzwellende veiligheidsdiscours en de logistiek achter grensmanagement, startte hij in 2015 een lange-termijntraject op onder de naam Simple as ABC: een reeks performances en installaties over de Westerse ‘migratiemachine’.

In 2015 creëerde hij Simple as ABC #1: Man vs Machine, een kortstondig grote-zaalessay over migratiespitstechnologie - zoals de elektrische neus, die wordt ontwikkeld om smokkelwaar en verborgen migranten te ruiken. Sindsdien diept hij het materiaal voor Simple as ABC verder uit. Hij reisde naar Athene, Idomeni en Lesvos, bezocht vluchtelingenkampen en registratiecentra en sprak er met migranten, hulpverleners, activisten, beleidsmakers en grenswachters.

Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate wordt een documentair muziektheater over de logistiek achter sociale sortering en wordt gecomponeerd voor twee acteurs en vier muzikanten. De titel verwijst naar een poster die prijkt op het prikbord in de controlekamer van het EU-grensmanagementagentschap Frontex.

Voor Keep Calm & Validate reist Bellinck verder langs de rafelranden van Europa en knoopt hij gesprekken aan met de vrouwen en mannen die werken voor de hoogtechnologische EU-agentschappen Frontex en eu-LISA. Het kernwoord van hun missie is ‘risico’: ‘risico-analyse’, ‘risicocommunicatie’, ‘risicomanagement’.

Credits

Tekst en regie: Thomas Bellinck

Spel: Marjan De Schutter en Jeroen Van der Ven

Muziek: SPECTRA

Compositie: Joris Blanckaert

Corrector Engels: Patrick Lennon

Decorbouw: Menno Vandevelde

Dramaturgie: Sébastien Hendrickx, Esther Severi

Geluid: Yannick Willox

Kostuum: An Breugelmans

Assistent kostuum: Lila John

Lichtontwerp: Lucas Van Haesbroeck

Productieleiding: Celine van der Poel

Scenografie: Jozef Wouters

Stagiaire productie: Kristien Borgers

Techniek en boventiteling: Britt De Jonghe

Technische leiding: Marie Vandecasteele

Vertaling Frans: Juliane Regler

Vertaling Nederlands: Lieve Dierckx en Wim Vermeylen

Zangcoach: Laurence Servaes

Met de steun van: De Vlaamse Overheid, VGC en KASK / School of Arts van de HoGent

Productie: ROBIN & OP.RECHT.MECHELEN

Coproductie: De Grote Post, NONA, Kaaitheater, Kunstenfestivaldesarts en SPECTRA

Praktisch

Première: woensdag 10 mei 2017 om 20u30

Zaal: NONA (Begijnenstraat 19-21, 2800 Mechelen)

Avondvoorstelling: 11, 12 en 13 mei 2017 om 20u30

Reservatie: www.nona.be

Kaart: 20EUR (basis) I 18EUR (-26 en 65+)

Genre: documentair muziektheater over migratiemanagement

Taal: Engelstalige voorstelling met Ned./Fr. boventiteling

Meer info productie: www.nona.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Thomas Bellinck