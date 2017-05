Na tien jaar heeft Platform niets aan betekenis ingeboet, de thematiek lijkt actueler dan ooit. NTGent plaatst de voorstelling weer op de affiche, maar voegt door de keuze voor een andere, gediversifieerde bezetting een nieuwe component toe aan het materiaal. Daarvoor slaat NTGent de handen in elkaar met Action Zoo Humain, een Gents theatercollectief dat bestaat uit performers en onderzoekers met verschillende etno-culturele achtergrond.

Michel is een veertiger met een goed inkomen, een belabberd uiterlijk en niet al te veel hoop meer op een spectaculair leven. Als hij op een begeleide vakantie Valérie ontmoet, lijkt hij niet alleen de ultieme sekspartner, maar ook de liefde van zijn leven te hebben gevonden. Gesterkt door zijn hernieuwde vertrouwen in het geluk, richt hij met Valérie en haar baas Eldorador Afrodite op, een reisformule gericht op het beleven van goedkope, exotische seks. Aan dit zakelijke succes en romantische geluk komt echter bruusk een einde door een aanslag in naam van de islam…

Met een bewerking van Houellebecqs roman wil NTGent de westerse mens niet moreel veroordelen, maar hem een dubbele spiegel voorhouden: die van walging én geluk. Net als de personages uit Platform hebben wij nog kansen tot liefde, ook al baden die – onvermijdelijk – in de sfeer van reisfolderromantiek.

Credits

Tekst: naar de roman 'Platform' van Michel Houellebecq

Vertaling: Martin de Haan

Regie: Johan Simons

Bewerking: Tom Blokdijk

Spel: Steven Van Watermeulen, Sara De Bosschere, Marijke Pinoy, Zouzou Ben Chikha, Mourad Baaiz en Lien Wildemeersch

Dramaturgie: Koen Haagdorens

Decorontwerp: Bert Neumann

Lichtontwerp: Lothar Baumgarte

Kostuumontwerp: Nina von Mechow

Productie: NTGent

Praktisch

Belgische première: donderdag 4 mei 2017 om 20u

Zaal: Vooruit - Theaterzaal (Sint Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent)

Middagvoorstellingen: zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017 om 16u

Reservatie: www.ntgent.be

Kaart: 26EUR (Rang 1: standaard) I 20EUR (Rang 1: -26) I 14EUR (Rang 1: 65+)

Genre: toneel

Duur: +/- 1u50

Meer info productie: www.ntgent.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen en Nederland: Brussel, Brugge, Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht (info >> data & locatie & tickets > www.ntgent.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Phile Deprez