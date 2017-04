De Nieuwe Mens 2 is een vervolg op het onderzoek dat vorig jaar werd gedaan met jongeren uit gemengde huwelijken.

Een nieuwe wereld is op til met massa’s nieuwe mensen. Ook in de enorme smeltkroes van Antwerpen ontstaan deze nieuwe mensen, niet alleen figuurlijk nieuw: een nieuw klimaat, nieuwe omgeving, andere waarden en normen, andere gewoontes … Maar ook letterlijk nieuwe mensen: kinderen uit gemengde gezinnen. Die kinderen zitten in een spagaat tussen de tradities van hun ouders en een zich eigen gemaakte nieuwe cultuur, nieuw taalgebruik, nieuwe verhoudingen. De nieuwe mens brengt vanuit een fascinatie naar de nieuwe mensen in onze stad een ‘spoken word project’ met jongeren tussen 15 en 19 jaar.

Wat heb jij gezien?

Eentje of zag je er tien?

Was het een man met kracht?

Had het eigenlijk wel een geslacht?

Kon het denken of voelen?

Wat zou hij dan bedoelen?

Was hij abstract?

Verdroeg hij contact?

Credits

Regie: Ine Bettens en Eefke Saris

Spel: Anass Bourkadi, Emma Deckers, Vanesa Pacolli, Amaryllis Vets, Laura Neegers, Emma Hessels en Anthony Casanova

Productie: Kultuurfaktorij Monty met de steun van de Provincie Antwerpen

Praktisch

Première: vrijdag 28 april 2017 om 20u30

Zaal: Kultuurfaktorij Monty - grote zaal (Montignystraat 3, 2018 Antwerpen)

Avondvoorstelling: zaterdag 29 april 2017 om 20u30

Reservatie: www.monty.be

Kaart: 12EUR (basis) I 10EUR (65+) I 8EUR (-26) I 6EUR (-18)

Genre: ‘spoken word’

Meer info productie: www.monty.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld: Monty