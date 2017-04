Het punt is dat we allemaal gevangen zitten; en we weten dat niet. We gedragen er ons wel naar, krijgen depressies, plegen zelfmoord... Maar we willen niet weten hoe dat komt. We willen niet in 't eigen binnenste kijken. "Ik ben niet zot", zeggen we dan. We willen gewoon rijk worden en het goed hebben. En we denken dat te bereiken door al wat niet goed is weg te drukken... Alleen..., ge krijgt dat niet weg 'alles wat niet goed is'.

Dat is gelijk een strandbal die ge onder water probeert te verstoppen: hoe dieper ge die weg steekt, hoe groter de kracht waarmee dat g' hem terug in uw gezicht krijgt. Kijk maar naar de kerk, daar hebben ze met seks geprobeerd.

Opnieuw creëert Peter De Graef een 'figuur', aandoenlijk, herkenbaar, charmerend en confronterend, een filosoof die er uitziet als u en ik: Rudy. ‘Rudy’ is een alledaags verhaal waarin het persoonlijke wordt opgetild tot op het niveau van het universele.

Peter De Graef is al 20 jaar één van de belangrijkste theaterauteurs in Vlaanderen. Telkens opnieuw weet hij duizenden toeschouwers te raken. In ‘Rudy’ vervolgt hij met Bo Spaenc het parcours dat ze aflegden met ‘Zoals de dingen gaan’ en ‘Stanley’, twee door pers en publiek fel gesmaakte voorstellingen.

Credits

Tekst, spel en regie: Peter De Graef

Compositie, muzikale leiding en live muziek: Bo Spaenc

Live muziek: Geert Waegeman

Lichtontwerp en vormgeving: Quintus Visser

Kostuums: Huguette D'

Productie: DE KOLONIE MT

Praktisch

Dernière: woensdag 26 april 2017 om 20u30

Zaal: Cultuurcentrum Berchem (Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem)

Reservatie: www.ccberchem.be

Kaart: 14EUR(basis) I 12EUR(vvk)

Genre: theater / muziek

Duur: 2u (zonder pauze)

Info productie: www.dekoloniemt.be

(* de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - scene beeld © Bram Vandeveire