Een man, een vrouw en een meisje delen een huis. De man slijt zijn dagen in de vrieskelder van een bedrijf. Om de tijd te doden verzamelt hij krantenknipsels van allerhande gruwelijkheden. Zijn hyperactieve echtgenote verliest zich ondertussen in het geregel van het huishouden en in het maken van kinderkleertjes die ze verkoopt via haar zwager. Het huishoudhulpje dat haar bijstaat, speelt de hoofdrol in de verlangens van de man. Die klassieke driehoeksverhouding ontvouwt zich in Menuet tot een grootse tragedie in huiskamerformaat.

LODcomponist Daan Janssens en regisseur Fabrice Murgia zetten hun tanden in de existentiële thema’s van Louis Paul Boons roman. De eenvoudige feiten worden drie maal na elkaar gepresenteerd, telkens door de ogen van een ander personage. De banale situatie krijgt hierdoor een tragische gelaagdheid. Eenzaamheid, schaamte en seksuele drift vormen de basis voor de 3D-visie op de mens die hier wordt getoond. Menuet schetst het portret van eenzame mensen die zweven tussen het normale en het abnormale, tussen zeggen en zwijgen. Daan Janssens en Fabrice Murgia gaan op zoek naar die spanning, in de overtuiging dat in die tussenzone het echte leven ligt.

Credits

Compositie: Daan Janssens

Regie: Fabrice Murgia

Dramaturgie: Barbara Engelhardt

Naar ‘Menuet’ van Louis Paul Boon

Dirigent: Filip Rathé

Zang: Cécile Granger (Sopraan), Raimund Nolte (Bariton), Tineke Van Ingelgem (Sopraan)

Ensemble: Spectra

Productie: LOD Muziektheater

Coproductie: Théâtre National Wallonie - Bruxelles, Desingel, Spectra Ensemble, Les Théâtres De La Ville De Luxembourg, Le Maillon - Théâtre De Strasbourg Scène Européenne, Artara, De Munt / La Monnaie, Centre Henri Pousseur

Met de steun van Enoa: Creative Europe Programme Of The European Union, Cultureel akkoord Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Kurt Van der Elst