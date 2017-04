In ‘Uw Rijk Kome’ komt Jezus terug op aarde. Of althans iemand die beweert Jezus te zijn. Hij ziet er niet zo heel anders uit dan u of ik. Hij lijkt wat hooghartig, vermijdt elk conflict, en beweert de toekomst te kunnen voorspellen. Hij wordt op de rooster gelegd dooor een rechtbank die, onder invloed van de publieke opinie, Christus’ executie zal verordenen.

SKaGeN vond inspiratie in de roman ‘De Meester en Margarita’ van Michail Bulgakov. Daarin ondervraagt P.Pilatus Jezus Christus. Bulgakovs Christus is helemaal niet zo krachtdadig en onbevreesd als de Evangelische figuur. Hij is grappig, laf, en manipulatief. Hij doet voorkomen dat al het ontstane tumult nooit zijn bedoeling is geweest. Ook Pilatus is anders. Hij is vertwijfeld, en krijgt stilaan sympathie voor Jezus. Al helemaal als die in staat blijkt om zijn hoofdpijn even weg te nemen. Maar Pïlatus kan de publieke opinie niet keren. Jezus wordt terechtgesteld. En Pilatus zwerft 2000 jaar later nog rond over de aardbol, met helse hoofdpijn.

Ook de ‘Brieven’ van de apostel Paulus, ‘De Gebroeders Karamazov’ van F.M. Dostojewski, en ‘Onderworpen’ van M.Houellebecq, worden ontbeend tot bruikbaar materiaal voor deze nieuwe productie, die pijlt naar de staat van de mens vandaag, in een wereld beheerst door schijnbaar religieuze terreur. Wat is de betekenis van het geloof en wat zijn de repercussies? In welke mate steunen onze morele ideeën over goed en kwaad, rechtvaardigheid, en solidariteit op een religieuze cultuur?

Credits

Concept, tekst en regie: Clara Van den Broek, Mathijs Scheepers, Korneel Hamers en Valentijn Dhaenens

Spel: Mathijs Scheepers en Valentijn Dhaenens

Kostuum: Barbara De Laere

Decor: SKaGeN, Pieter Nys, Barbara De Laere en Inge Loyens

Dramaturgie: Clara Van den Broek, Mathijs Scheepers en Valentijn Dhaenens

Productie: SKaGeN i.s.m DE Studio/Villanella

Praktisch

Première: donderdag 20 april 2017 om 20u

Zaal: DE Studio (Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 21 en 22 april 2017 om 20u

Reservatie: www.destudio.com of 03 202 46 46

Kaart: vvk = 12EUR(basis) I 7EUR(-21 & 65+) / kaart kassa = 14EUR(basis) I 9EUR(-21 & 65+)

Genre: toneel

Meer info productie: www.skagen.be

Reisvoorstelling Vlaanderen: Aalst, Geel, Heist op den Berg, Overijse, Brugge, Dendermonde, Dilbeek, Mechelen, Herzele, Tienen, Gent, Merksplas, Turnhout, Hasselt, Schoten, Berchem en Tielt (info >> data & tickets > www.skagen.be)

(* de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Swa Van de brul (info producent*) - beeld © SKaGeN