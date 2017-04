Deze creatie herdenkt Wereldoorlog I en vindt haar uitgangspunt in de theater­voorstelling FRONT (2014) van Luk Perceval. De Amerikaans-Israëlisch componiste Chaya Czernowin zag de voorstelling en bracht het theatermateriaal van FRONT samen met de novelle Homecoming van de Chinese auteur Can Xue. Deze verbinding leidt tot muziektheater over nieuwe perspectieven in een beklemmende situatie.

In FRONT zijn het de soldaten in de loopgraven, gevangen in een gevecht zonder einde, met een voortdurende blootstelling aan de dood. In Homecoming is het een vrouw die toevallig haar weg vindt naar een huis op de rand van een afgrond en stilaan beseft dat ze onmogelijk weg kan. Het zijn twee situaties waarin het ogenblik tot in het oneindige wordt uitgespreid.

Chaya Czernowin is één van de meest uitdagende en vernieuwende hedendaagse componisten. Haar werk wordt gespeeld over de hele wereld door vooraanstaande ensembles en specialisten in de nieuwe muziek. Ze creëert een ongewone klankarchitectuur waarin alle facetten van muziek en geluid op een nieuwe manier met elkaar in verbinding treden. Daarbij wordt niet alleen het oor, maar de ganse zintuiglijkheid aangesproken.

Credits

Compositie: Chaya Czernowin

Muzikale leiding: Titus Engel

Regie: Luk Perceval

Decor: Philip Bussmann

Video: Philip Bussmann

Kostuums: Ilse Vandenbussche

Belichting: Mark Van Denesse

Choreografie: Ted Stoffer

Dramaturgie: Luc Joosten

Coproductie: Opera Vlaanderen, Nationaltheater Mannheim en IRCAM-Centre Pompidou Parijs. Compositie met de steun van de Ernst von Siemens Music Foundation.

Uitvoering

Sopraan: Karen Vourc’h

Mezzosopraan: Kai Rüütel

Alt: Noa Frenkel

Contratenor: Terry Wey

Bariton: Vincenzo Neri

Bas: David Salsbery Fry

Orkest: Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Spel: Rainer Süβmilch, Benjamin-Lew Klon, Didier De Neck, Gilles Welinski, Roy Aernouts en

Oana Solomon

Solo-instrumentalisten: Nico Couck (gitaar), Yaron Deutsch (elektrische gitaar), Christina Meissner

(cello) en Séverine Ballon (celo)

Praktisch

Première: dinsdag 18 april 2017 om 20u

Zaal: Opera Gent (Schouwburgstraat 3, 9000 Gent)

Avondvoorstellingen: 20 en 22 april 2017 om 20u

Matineevoorstelling: zondag 23 april om 15u

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Kaart: vanaf 12EUR tot 90EUR

Genre: opera

Taal: Nederlands, Frans, Duits, Engels en Mandarijn

Speelduur: ca. 2u30

Meer info productie: www.operaballet.be

Voorstellingen Antwerpen

Zaal: Opera Antwerpen (Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 30 april + 3, 5 en 6 mei 2017 om 20u

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Reisvoorstelling Frankrijk: Parijs (Philharmonie de Paris) >> info > data & tickets: www.operaballet.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent *) - beeld © Koen van den Broek / Opera Vlaanderen