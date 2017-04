Vanaf heden heeft deFilharmonie een nieuwe naam: Antwerp Symphony Orchestra. Deze naamsverandering is een logische volgende stap nadat het orkest zijn residentie opnam in de nieuwe Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met de nieuwe naam wil het orkest de banden met zijn thuisstad verstevigen, een duidelijker profiel aannemen in de orkestenwereld en een prominentere plaats innemen op buitenlandse podia.

Naast een concertzaal met internationale allure krijgt deFilharmonie nu ook een naam met internationale allure. De nieuwe naam maakt de link met thuisstad Antwerpen meteen duidelijk en zal het orkest helpen om zich zowel in binnen- als buitenland te profileren als hét symfonisch orkest van Vlaanderen. De eerder generische naam deFilharmonie, oorspronkelijk een lokale koosnaam voor het orkest, stond een duidelijk profiel in de weg, resoneerde zowel bij kenners als het grote publiek te weinig en zorgde voor verwarring in het buitenland.

Antwerp Symphony Orchestra

Het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen, met de nieuwe Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis. Onder leiding van vaste gastdirigent Philippe Herreweghe en eredirigent Edo de Waart wil het orkest een zo groot mogelijk publiek ontroeren en inspireren met concertbelevingen van het hoogste niveau.

Koningin Elisabethzaal

Met de Koningin Elisabethzaal heeft een gloednieuw cultuurbaken de deuren geopend in het hart van Antwerpen. Deze klassieke concertzaal met een superieure akoestiek is de nieuwe thuishaven van het Antwerp Symphony Orchestra. Hier kan het orkest zijn eigen klank verder verfijnen, terwijl het publiek onder optimale omstandigheden van muziek en omkadering kan genieten. De concertzaal biedt plaats aan 2000 muziekliefhebbers en is dankzij de nabijheid van station Antwerpen-Centraal vlot te bereiken met het openbaar vervoer.

Praktisch

Zaal: Koningin Elisabethzaal (Astridplein 26, 2018 Antwerpen)

Meer info: www.defilharmonie.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent *) - beeld: Antwerp Symphony Orchestra