Wissant. In het witte zand liggen twee meisjes. Ze hebben zich ingegraven. Hebben grote borsten van zand. Ze kunnen zich niet bewegen, kijken naar de meeuwen in de lucht. Ze waaien boven de krijtrotsen. De zee stijgt en rolt naar hen toe. Ze brengt herinneringen en nieuwe jaren mee.

De borsten zijn niet meer van zand. En de meisjes liggen niet meer op het strand. Ze staan 135 meter hoger. Aan de rand van de kliffen. Ze kijken naar de zon. Aandachtig, alsof ze die staan te memoriseren. Hun handen houden elkaar vast.

Eén voetstap later staat er nog maar één meisje. Met grote ogen en een lege hand. De meeuwen zijn er ook nog. Ze tekenen cirkels voor haar in de lucht.

Een lange weg later zit een meisje aan de keukentafel. Ze kijkt van tussen haar vingers naar haar moeder die in haar dagboek zit te schrijven. Ze bijt op haar lip en op haar pen. En doorstreept dan een hele passage. Ze doet het zo hard dat haar balpen al op de volgende dag belandt.

Het meisje weet het zeker. Als ze haar moeder wil helpen, dan moet ze haar verhaal terugvinden.

Het is in stukken gevallen. En er waaiden snippers weg. Maar ze is vastberaden: zij zal dit verhaal herstellen. Zij zal te weten komen van welk zand de borsten gemaakt waren.

Waar ze met krijt hun initialen op de Atlantic Wall schreven.

Hoe ze giechelden toen er een mooie jongen voorbij liep.

En hoe alles ineens om zeep was.

Credits

Creatie: Dominique Collet en Anna Vercammen naar een tekst Van Lara Taveirne, gebaseerd op het boek ‘De Kinderen Van Calais’

Spel: Dominique Collet, Suza De Gryse, Jeanne De Voogdt en Anna Vercammen

Coach: Simon D'huyvetter

Vormgeving: Griet Herssens

Licht: Jeroen Doise

Klank: Korneel Moreaux

Techniek en decor: Koen De Meyere en Bardia Mohammad

Productie: Kopergietery

Praktisch

Première: vrijdag 14 april 2017 om 20u

Zaal: Kopergietery (Blekerijstraat 50, 9000 Gent)

Avondvoorstellingen: 15 en 22 april 2017 om 20u

Matineevoorstelling: zondag 16 april om 15u

Reservatie: www.kopergietery.be

Kaart: 12EUR(standaard) I 7EUR(reductie)

Genre: 12+

Info productie: www.kopergietery.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - Beeld © Sassafras De Bruyn / Isabel Devos