De Antwerpse Elisabethzaal herbergt nog tot midden april Cats. Tijdens de première lieten enkele VIPS aan ons hun licht op deze oerklassieker in musicalland werpen. Actrice Helle Vanderheyen en Deborah De Ridder stonden ons samen met Hans Peter Jansssens te woorden. Samen zijn ze goed voor 9 keer Cats.

Voor actrice Helle Vanderheyden - bekend uit Prinsessia en De Kotmadam - was het niet de eerste keer dat ze naar de musical Cats kwam kijken. “Ik heb Cats al een keertje in Nederland gezien”, vertelt Helle ons na de show. “Maar dat was in het Nederlands. Nu vond ik het wel aangenaam om een keer de Engelse versie te bewonderen. De voorstelling wordt tegelijkertijd ondertiteld. Als toeschouwer maakt het voor mij net bijzonder om elk woord van de voorstelling te verstaan. De kracht van Cats bestaat eruit dat het een ware klassieker is. Dat zijn stuk voor stuk toptalenten, die hier op het podium staan. De combinatie tussen dans en choreografie is ongeëvenaard. We spreken hier over wereldniveau. Ik kreeg de kans om met de acteurs te praten. De makers zijn ze overal ter wereld gaan zoeken. En dat zie je aan de kwaliteit. Hier staan Fransen, Engelsen en zelfs Australiërs op het podium. Dat zie je niet elke dag“

Of Helle ooit zelf droomt van een rol bij Cats, laat ze in het midden. “Op school was ik een meisje dat vrij lenig was en heel getraind. Maar dat is met de jaren toch iets geminderd”, glimlacht de blonde actrice. “Wanneer ik het nu zou moeten doen, zou ik toch moeten stretchen en opdrukken gedurende een half jaar. Dan maak ik misschien een kans … “

Auditie voor Cats

Ook musicalactrice Deborah De Ridder zat tijdens de première in de zaal. “Het is mijn derde keer dat ik naar Cats kom kijken”, vertelt ze ons. “De voorstelling in Nederland heb ik gezien. En toen ik heel jong was, ben ik hier in België een keertje komen kijken. Maar daar herinner ik me nog weinig van. Thuis heb ik de musical op DVD liggen. Dus ik ben echt wel een fan. Cats is een musical, waarbij de acteurs moeten zingen, dansen en acteren en dit tegelijkertijd op een enorm hoog niveau. Net hierdoor ligt de moeilijkheidsgraad ontzettend hoog. Ik ben zelf ooit een keer gevraagd om auditie te doen voor de kat die Memory zingt. Maar die danst niet zo veel mee in het stuk. Deze rol zou de enige zijn, die me eventueel nog zou lukken. Ik ben eerder een zangeres dan een danseres. Een rol me te veel danspartijen moet ik aan mij voorbij laten gaan. Dat is echt van het goede te veel (lacht).”

De eeuwige magie van Cats

Hans Peter Janssens daarentegen breekt alle records van de drie geïnterviewde VIPS. “Het is de vijfde keer dat ik Cats zie”, glimlacht hij naar ons wanneer we hem polsen naar zijn Cats-ervaringen. “Dit is ronduit topkwaliteit op het vlak van bezetting en samenzang. Hier staat een internationale cast op het podium, die overal mag staan. Deze voorstelling is technisch zeer sterk uitgevoerd. Cats is een musical, die ik op fysiek vlak niet zou aankunnen. Het is niet evident om je ademhaling te controleren wanneer je moet dansen en zingen tegelijkertijd. Als acteur moet je dan in topconditie zijn. Hier gingen maanden ballet en dans aan vooraf. Her en der heb ik al en wel eens gehoord dat Cats gedateerd zou zijn. Maar ik ben het daar niet mee eens. Deze musical raakt nog altijd een gevoelige snaar bij de mensen. Het sfeertje van Cats straalt een bepaalde magie uit. Ondanks het feit dat de choreografie de laatste dertig jaar absoluut niet is veranderd.”

Auteur: Bart Liekens - Beeld: Deborah De Ridder © Jan Liekens