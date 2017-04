De wereldwijd geliefde musical Cats, met muziek van Andrew Lloyd Webber, is een fenomeen en dat zal hij hoogst waarschijnlijk te allen tijde blijven. Het waarom laat zich ietwat raden en dat moet ook zo geweest zijn voorafgaand de wereldpremière vijvendertig jaar geleden. Webber kreeg toen het idee een musical te maken op basis van het gedichtenboek ‘Old Possum’ Book of Practical Cats’ van T.S. Eliot. Om zijn project te verwezenlijken ging hij in zee met de toen nog onbekende producent Cameron Mackintosh. Voor de regie ging hij te rade bij Trevor Nunn. Dit trio geloofde rotsvast in de slaagkansen van hun onderneming, anderen daarentegen onthaalden het idee met hoongelach. Webber moest er zelfs een hypotheek op zijn woning voor nemen. Het was ook niet niks wat hij allemaal bedacht had. Een risicovol avontuur wegens een musical zonder wezenlijk verhaal, een mega-duur draaiend podium waarrond het publiek plaatst kon nemen, op de scene allemaal dansers die terzelfdertijd hun zangtalent moeten etaleren, dubbelrollen, enz.. Maar na de eerste opvoeringen werd het meteen duidelijk dat de durvers het bij het rechte eind hadden. De rest is geschiedenis na de duizenden opvoeringen wereldwijd.

Antwerpen mocht twintig jaar geleden al eens proeven van Cats (Vlaamse versie), heden krijgen de sinjoren een nieuwe kans. Deze keer is het een Engelstalige productie die al enkele jaren aan het toeren is. Voor de locatie werd gekozen voor de splinternieuwe Koningin Elisabethzaal. En stel je voor, het ‘poepchique’ complex zag meteen zijn podium herschapen worden in een vuilnisbelt. Want dat is waar de Jellicle katten uit de musical hun jaarlijks bal houden. Tijdens dit feest wordt één kat gekozen om aan een nieuw leven te beginnen. Het vervolg is gemakkelijk te volgen en wanneer er bij de toeschouwer iets mocht ontglippen dan levert dit euvel hem verder geen enkel probleem op. De kracht van de musical Cats verschuilt zich op andere terreinen; met name sterke nummers, wervelende choreografieën en leuke theatrale vondsten. Deze moeten begrijpelijk echter ook goed uitgevoerd worden. Dit laatste is ontegensprekelijk een feit. Zelden zagen we zulk een sterke cast. Stuk voor stuk performers van de bovenste plank iets wat zelden voorkomt bij reisproducties. Uitschieters, ja zeker. Wat betreft zangprestaties mogen zeker Joanna Ampil, die de rol vertolkt van poes Grizabella en John Ellis (Old Deuteronomy) een diepe buiging in ontvangst nemen. Wanneer Miss Ampil tijdens de uitvoering van ‘Memory’, het bekenste nummers uit de show, haar duivels ontbindt veerde bij ondergetekende meteen de haartjes op, een gewaarwording die, naar ik vermoed, van toepassing zal geweest zijn voor de ganse zaalbezetting. Bij de dansers was het vooral Axel Alvarez (Mistoffelees) die zich op het voorplan wist te wurmen.

Maar eigenlijk mogen al de cast members een pluim op hun hoed steken. Wat meteen ook veel zegt van wat je (de lezer van dit kleinood) te doen staat. Of je nu Cats al ooit gezien hebt, niet van het genre musical houdt, of om andere duistere redenen; leg ze terzijde en ga deze productie ‘bewonderen’. Waarbij de letterlijke betekenis van het laatste woord meteen ook veel zegt over ‘Cats’ uitvoering in de Koningin Elisabethzaal anno 2017!

Productie: David Ian Productions, Arano en Proud to Present

Gezien: Koningin Elisabethzaal (Antwerpen)

Meer info & tickets: www.cats.be

Auteur: Auteur: Swa Van de brul - foto © Alessandro Pinna