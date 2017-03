Zo Mooi, Zo Blond brengt ons terug naar de hete zomer van 1976. De voorbije jaren brachten José, François en hun frisse tienerdochter Sandra hun vakanties door in een tweesterrenhotel in Spanje. Wegens “een slechte mossel” tijdens de vorige vakantie wil François - tot groot ongenoegen van José - niet meer naar Spanje.

Het gezin besluit op avontuur te gaan en huurt een caravan op camping Bonanza in Blankenberge. Aanvankelijk wil José niet mee, tot ze hoort dat Nicole en Hugo optreden in ‘Het Witte Paard’. José is een grote fan van Hugo en laat zich overtuigen om toch mee te gaan.

Het loopt al meteen mis wanneer dit deftige gezinnetje de caravan naast Rosse Jeannine en haar dochter Linda krijgt toegewezen. Sandra wordt echter al snel “dikke vrienden” met de wat rebelse en ordinaire Linda en haar vrienden. De camping staat op zijn kop wanneer Sandra zwanger (b)lijkt te zijn en er onzekerheid bestaat over de identiteit van de vader.

Zo Mooi, Zo Blond is een komisch theaterstuk waar muziek een onmiskenbare rol speelt en de sfeer van de jaren 70 hoogtij viert. Niet alleen de typische kledij en kapsels van toen, maar ook de muziekarrangementen zullen u doen wegdromen naar de tijd van toen.

Onvergetelijke Vlaamse hits als “Goeiemorgen morgen”, “Dag vreemde man”, “Zomersproetjes”, “De allereerste keer” en vele andere staan steevast garant voor ambiance.

Credits:

Van: Gert Verhulst en Walter Van de Velde

Bewerking: Olivier De Meyer en Tim Asselman

Regisseur: Olivier De Meyer

Cast: Saskia Debaere, Koen Vijverman, Dorothy Wuyts, Seie Goris, Matisse Foré e.a.

Productie: Event-Team

Praktisch:

Première: woensdag 12 april 2017 om 19u30

Zaal: Cultuurcentrum Evergem (Weststraat 31, 9940 Evergem)

Avondvoorstelling: 13 en 14 april 2017 om 19u30

Matineevoorstelling: zaterdag 15 april 2017 om 16u

Kaart: 18EUR (basis) I 16EUR (-12) I 21EUR (VIP) I 19EUR (VIP -12)

Reservatie: www.event-team.be

Genre: komisch theaterstuk met Vlaamse liedjes

Taal: Nederlands

Duur: 2u30 (inclusief pauze)

Meer info productie: www.event-team.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Gent (tijdens Gentse Feesten) / info >> data & tickets > www.event-team.be)

(* de redactie van Podi-Art.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in de bovenstaande tekst)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - Beeld © Event-Team