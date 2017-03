Vanaf deze editie (georganiseerd tijdens de paasvakantie 2017) wordt het festival Opera21 een jaarlijks festival. Zo wil Opera21 nog meer dan vroeger investeren in de toekomst van het muziektheater door creatie van nieuw geschreven werk te stimuleren. Meer dan ooit wordt het festival een internationale broedhaard en verlegt het de definitie van muziektheater: van opera tot hybride scenische experimenten, installaties, performances en beeldende concerten. De grenzen binnen de podiumkunsten zijn namelijk al langer dan vandaag opengebroken. Vandaar ook dat het festival er een hele nieuw resem partners bij krijgt.

Rode draad in het festivalprogramma en inspiratiebron voor verschillende producties is de literatuur, met grote namen als Erich Maria Remarque, Can Xue, Louis Paul Boon, Hadewijch van Antwerpen, Heiner Müller, William Shakespeare en Maria Huxley.

Het programma is divers met o.a. een internationale creatie van componiste Chaya Czernowin alsook het nieuw werk van de Vlamingen Wim Henderickx, Daan Janssens en Annelies Van Parys. Verder zullen er spraakmakende regies van o.a. Luk Perceval, Fabrice Murgia en Ivo van Hove te ontdekken zijn.

Credits

Opera21 is een samenwerking van Opera Vlaanderen, deSingel, Muziektheater Transparant, LOD muziektheater, ChampdAction, Campo, Handelsbeurs en Theater Zuidpool

Programma

“In between violet and green” (Lod Muziektheater/atelier Bildraum/Theater Malpertuis/De Munt)

_info (data & tickets): www.zuidpool.be & www.campo.nu

“Dagboek van een verdwenene” (Muziektheater Transparant)

_info (data & tickets): operaballet.be

“Nachtschade” deel I (Muziektheater Transparant)

_info (data & tickets): desingel.be

“Het kanaal” (Antwerp Queer Arts Festival i.s.m. Muziektheater Transparant)

_info (data & tickets): desingel.be

“Infinite Now” (Opera Vlaanderen)

_info (data & tickets): operaballet.be

“Requiem” (Ballet Vlaanderen)

_info (data & tickets): operaballet.be

“In Koor!” (Campo, Cie. De Koe & KASK)

_info (data & tickets): www.campo.nu

“Revelations” (Muziektheater Transparant)

_info (data & tickets): desingel.be

“Saga” (DEZ Mona)

_info (data & tickets): desingel.be

“The Blogpera” (Jens Maurits Orchestra)

_info (data & tickets): desingel.be

Meer info festival: www.opera21.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent*) - beeld © Opera21