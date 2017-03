Al meer dan 100 jaar is het levenslied de kortste route tussen lach en traan. Het levenslied is de tragikomische weerspiegeling van het dagelijkse leven via de mooiste melodieën. En toch; ons collectief geheugen loopt gevaar, brokkelt af. We dreigen die mooie liedjes te bagatelliseren, of nog erger, te vergeten. Hoog tijd dus voor een reddingsplan!

Maggie MacNeal, Gert Verhulst, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans gaan op zoek naar de ware schoonheid achter een van de meest geplaagde kunstvormen van de Lage Landen.

Alle vier zijn ze gebeten door de meest getormenteerde smartlappen en de geestigste levensliedjes.

Samen met zes fantastische muzikanten trekken ze met slechts één missie doorheen Vlaanderen: het blazoen van het levenslied weer oppoetsen.

Met de nodige dosis humor en de juiste hoeveelheid galm zorgen ze voor een avond vol melancholie, sentimentaliteit en melodrama. Van Zangeres zonder Naam tot John Terra, van Tante Leen tot Guido Belcanto. Johnny Jordaan, Johnny Hoes, Willy Alberti, Bobbejaan Schoepen, André Hazes en zoveel anderen: herwaardeer zonder schaamte het repertoire van de allergrootste vertolkers van het levenslied.

Credits

Met: Jonas Van Geel, Maggie MacNeal, Gert Verhulst en Jelle Cleymans

Liveband: 6 muzikanten + Jelle Cleymans: gitaar

Producent: Garifuna bvba

Praktisch

Première: donderdag 23 maart 2017 om 20u15

Zaal: Theater Elckerlyc (Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen)

Reservatie: www.elckerlyc.be of 070 69 10 02 (max €0.30/minuut)

Kaart: 20EUR(standaard) - inclusief reservatiekost / exclusief verzending = per bestelling 1,50EUR

Genre: muziek

Meer info productie: www.garifuna.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Tielt, Asse, Evergem, Puurs, Herzele, Geraardsbergen, Leopoldsburg, Strombeek, Lebbeke, Dilbeek, Lanaken, Vilvoorde, Gent, Aalst, Overpelt, Overijse, Geel, Ieper, Beerse, Tienen, Bilzen, De Haan, Zwalm, Scherpenheuvel, Nazareth, Zonhoven, Adegem, Merksem, Leuven en Heusden-Zolder (info >> locatie & data & tickets > www.garifuna.be)

