Grenzeloze machtszucht en intriges zijn de hoofdingrediënten van Händels opera over Agrippina. Niets of niemand gaat zij uit de weg in haar zoektocht naar macht. Haar zoon Nero moet de volgende keizer van het Romeinse Rijk worden. Tragedie en komedie vullen elkaar perfect aan en de wisselwerking van recitatief en aria in deze opera zorgt voor fascinerend muziektheater.

Agrippina draagt vele maskers, die variëren van moraliserende reflecties over het geweten, tot niets ontziende overwinningskreten. Regisseuse Mariame Clément ziet in de wereld van de soapopera het perfecte hedendaagse antwoord op Händels allegorieën. Ook hier gaan passie, jaloezie en machtshonger hand in hand. Machiavellisme, mateloze wellust, borderline gedrag, gewetenloze intriges en hypocrisie, blinde ambitie en gevaarlijke domme macht; alles wordt er breed en opulent uitgesmeerd.

Händel mengt meesterlijk de vormen en stijlen die hij bij de toenmalige Duitse opera en bij de innovatieve Italiaanse muziekscène leerde kennen. In de partituur zijn reeds alle elementen aanwezig die later de Italiaanse opera’s voor de Londense scène groot zouden maken. Niet voor niets wordt Agrippina als een van Händels eerste meesterwerken beschouwd. Stefano Montanari, als virtuoze barokviolist en operadirigent gepokt en gemazeld in Italiaanse barokmuziek, is de gedroomde muzikale leider voor deze productie. De titelrol wordt opnieuw vertolkt door de Zweedse mezzosopraan en gelauwerde Agrippina: Ann Hallenberg.

Credits

Componist: Georg Friedrich Händel

Muzikale leiding: Stefano Montanari

Regie: Mariame Clément

Decor: Julia Hansen

Kostuums: Julia Hansen

Belichting: Bernd Purkrabek

Video: fettFilm

Orkest: Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Productie: Opera Vlaanderen

Coproductie: coproductie met Opera de Oviedo

Cast

Agrippina: Ann Hallenberg

Nerone: Renata Pokupić

Poppea: Dilyara Idrisova

Claudio: Bálint Szabó

Ottone: Tim Mead

Narciso: Jake Arditti

Pallante: Toby Girling

Giunone: Raehann Bryce-Davis

Lesbo: Evgeny Solodovnikov

Praktisch

Première: donderdag 23 maart 2017 om 19u

Zaal: Opera Antwerpen (Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 25, 28, 31 maart en 4 april 2017 om 19u

Matineevoorstelling: zondag 2 april 2017 om 15u

Reservatie: www.operaballet.be & +32 70 22 02 02

Kaart: vanaf 14EUR tot 112EUR

Genre: opera

Speelduur: ca. 4u30 inclusief 2 pauzes

Taal: Italiaans (Nederlandse boventiteling)

Meer info productie: www.operaballet.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Koen van den Broek / Opera Vlaanderen