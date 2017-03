De trigger voor Tom Dupont om De man, de vrouw en de beer te maken is het docudrama Grizzly Man van W.Herzog. Timothy Treadwell zag het als zijn taak om beren te redden van stropers. Om dit doel te bereiken leefde Timothy letterlijk tussen de beren. Hij probeerde hen te temmen en tot huisdier te maken. Kritische stemmen zeggen dat stropers helemaal geen bedreiging vormden voor de beren in dat gebied en dat Timothy zijn strijd meer uit eigenbelang was, dan uit belang voor de beer. Tien jaar lang filmde Timothy zijn leven, en dat van zijn vriendin, tussen de beren… tot aan hun dood… beiden opgepeuzeld door een beer.

Zoals steeds bij Tom Dupont balanceert de voorstelling tussen humor en verdriet. De luchtige kant van het leven, die de zwaardere kant in de schaduw dringt.

Credits

Van en met: Dominique Van Malder, Robrecht Vanden Thoren en Julie Delrue

Regie: Tom Dupont

Coach: Zouzou Ben Chikha

Vormgeving: Jan De Brabander

Kostuums: Valerie Leroy

Productie: BRONKS

Praktisch

Première: zaterdag 11 maart 2017 om 19u

Zaal: BRONKS - grote zaal (Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel)

Matineevoorstelling: zondag 12 maart 2017 om 15u en woensdag 15 maart 2017 om 14u30

Reservatie: www.bronks.be

Kaart: 10EUR(basis) I 7EUR(-26)

Genre: theater 8+

Meer info productie: www.bronks.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen en Nederland: Hasselt, Genk, Leuven, Kortrijk, Dilbeek, Tessenderlo, Maastricht, Roeselare, Tongeren, Wetteren, Zaventem en Gent (info >> locatie & data & tickets > www.bronks.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - repetitiebeeld © Leila Boukhalfa