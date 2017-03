Première: Songs for the fallen | proMITHEus

‘Songs for the fallen’ is na ‘Thrill me’ en ‘Murder ballad’ een nieuwe alternatieve productie die muziektheater proMITHEus naar Vlaanderen brengt. Het is een Australische tragikomische musical over het buitengewone leven van Marie Duplessis. Een verhaal over een vrouw die van één zaak zeker was: brave meisjes maken geen geschiedenis. Als courtisane, party girl en leugenares werkt ze zich in het midden van de 19de eeuw op vanuit de armoede naar een beruchte vrouw in Frankrijk.

Geschiedkundigen spreken over haar als de ‘Diana’ van haar tijd, de prinses van het volk en de muze die de inspiratie vormde voor ‘La Traviata’ van Verdi, ‘La dame aux Camélias’ van Dumas en Baz Lurhmann’s ‘Moulin Rouge’.

‘Songs for the fallen’ is een uitnodiging voor het decadente finale feestje van een vrouw die haar lot provoceerde en een natie bij de neus nam.

Credits

Auteur: Sheridan Harbridge

Muziek en teksten: Sheridan Harbridge en Basil Hogios

Regie, concept en muzikale leiding: Kristel Lamerichs

Nederlandse vertaling: Kristel Lamerichs en Pieter-Jan Martens

Productieleiding: Pieter-Jan Martens

Dramaturgie en acteurscoaching: Gorges Ocloo

Cast: Mira Delbaen, Rudi Giron en Dieter Verhaegen

Alternate 'Marie': Saïn Vantomme (12-03-2017 om 20u30)

Pianist: Pietro Ramman

Geluidsontwerp: Stefan De Reese

Lichtontwerp: Erik Luyten

Kap en grime: Anky De Frangh

Kostuumontwerp: Natalia Lopez

Productieassistentie: Niels Wilberts

Fotografie: Klaas Vanderperren

Praktisch

Première: vrijdag 10 maart 2017 om 20u30

Zaal: Fakkeltheater - zwarte zaal (Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 11 en 12 maart 2017 om 20u30

Matineevoorstelling: 12 maart 2017 om 15u

Reservatie: www.fakkeltheater.be

Kaart: 24EUR(basis)

Genre: musical/muziektheater

Taal: Nederlands

Duur: 90min (zonder pauze)

Meer info productie: www.promitheus.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Leuven en Gent (info >> locatie & data > www.promitheus.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Louis Dillion Savage en proMITHEus