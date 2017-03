Risjaar loopt mank en hij is lelijk als de nacht. Tijdens de Rozenoorlogen heeft hij als een beest gevochten voor zijn familie. Nu is zijn broer Edwaar koning. Het einde van de oorlog brengt voor Risjaar niet de lang verhoopte rust. Er is iets in hem wakker geworden. Een gewetenloze ambitieuze honger naar de macht.

Richard III is een van Shakespeares vroege stukken. Hij schiep meteen een van de meest memorabele monsters uit de literatuur. Schaamteloze meningen klonken nooit zo lekker. Maar volgens Olympique Dramatique is het meer dan een karakterschets van een psychopaat. Het is een portret van een elite die de politiek heeft gereduceerd tot een schaakspel in de achterkamers - de ideale voedingsbodem voor de sluwste, de meest eloquente en de meest meedogenloze onder hen.

Credits

Van: Olympique Dramatique

Tekst: Tom Dewispelaere en Stijn Van Opstal >> vrij naar Richard III (William Shakespeare), Risjaar Modderfokker den Derde, (Tom Lanoye en Luk Perceval), Richard III (Willy Courteaux) en Richard III (Wannes Van de Velde)

Regie: Tom Dewispelaere en Stijn Van Opstal

Met: Peter Van den Begin, Jan Decleir, Marc Van Eeghem, Mieke De Groote, Koen De Sutter, Nico Sturm, Sanne Samina Hanssen en Jonas Vermeulen

Dramaturgie: Ellen Stynen

Licht: Stef Stessel

Scenografie: Stef Stessel

Kostuum: Ilse Vandenbussche

Geluidsontwerp: Yves de Mey

Productie: Toneelhuis

Praktisch

Nederlandse première: dinsdag 7 maart 2017 om 20u30

Zaal: Stadsschouwburg Amsterdam - grote zaal (Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam)

Avondvoorstelling: woensdag 8 maart 2017 om 20u30

Reservatie: stadsschouwburgamsterdam.nl

Kaart: 32,50EUR(rang 1+) I 30EUR(rang 1) I 25EUR(rang 2) I 20EUR(rang 3) I 12,50EUR(rang 4) I 10EUR (rang 5)

Genre: toneel

Duur: 2u30 (zonder pauze)

Taal: Nederlands (Vlaams dialect)

Meer info productie: toneelhuis.be

Reisvoorstellingen Nederland: Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag (info >> data > locatie & tickets > toneelhuis.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - scenebeeld ‘Risjaar Drei’ - Peter Van den Begin © Kurt van der Elst