Een strafrechtadvocaat uit Maastricht die de beste van Nederland moet worden. Omdat zijn vader de beste was. Een vader die hij niet mag teleurstellen. Een verhaal van verborgen verdriet en de daaruit voortvloeiende permanente ondraaglijke druk om te slagen. Hij wil geen rol spelen in dit verhaal en stapt eruit. Op het hoogtepunt van zijn succes brengt hij zichzelf willens en wetens ten val. Alleen door de grootste teleurstelling in zijn vaders leven te worden, kan er voor de ideale zoon ruimte komen voor zijn eigen, nog te schrijven verhaal.

Porgy Franssen speelt de titelrol in het stuk dat vrijelijk gebaseerd is op het leven en de carrière van Bram Moszkowicz die in 2013 uit het ambt werd gezet. Het stuk is echter geen reconstructie van de werkelijkheid.

Pfeijffers De advocaat behoort nadrukkelijk tot het terrein van de fictie.

Credits:

Auteur: Ilja Leonard Pfeijffer

Regie: Michel Sluysmans

Spel: Porgy Franssen, Karien Noordhoff, Hans Trentelman, Hans van Leipsig, Dries Vanhegen, Viktor Griffioen

Muziek: Vincent van Warmerdam

Productie: Toneelgroep Maastricht

Praktisch

Première: zondag 5 maart 2017 om 15u

Zaal: Theater aan het Vrijthof- Papyruszaal

Reservatie: www.toneelgroepmaastricht.nl

Kaart: 22,50EUR

Genre: theater

Taal: Nederlands

Duur: 3u inclusief pauze

Meer info productie: www.toneelgroepmaastricht.nl

Reisvoorstellingen Nederland: Haarlem, Veenendaal, Middelburg, Den Bosch, Tilburg, Sneek, Drachten, Emmen, Alkmaar, Venray, Weert, Amstelveen, Rotterdam, Tiel, Lelystad, Almelo, Hoofddorp, Amsterdam, Gouda, Roosendaal, Delft, Emmeloord, Enschede, Nijmegen, Zoetermeer, Bussum, Nieuwegein, Apeldoorn, Cuijk, Utrecht, Arnhem, Schiedam, Den Haag en Heerlen (info >> data & tickets > www.toneelgroepmaastricht.nl)

