Een inspecteur, een engelbewaarder, oplichters die zichzelf oplichten...op zoek naar de waarheid. Tot ze op het gevaarlijke terrein van de aard van de werkelijkheid komen, een gebied waar geen van allen in durven.

Peter De Graef is voor ‘Achter in een grote tuin’ vertrokken van de jarenlange vriendschap en de dynamiek tussen de drie acteurs: hun botte eerlijkheid tegenover elkaar, hun baldadig enthousiasme, de energie die alle richtingen uitspat wanneer ze samen zijn, hun vaak koldereske humor, hun machismo, hun kwetsbaarheid ook, uiteraard, hun liefde voor hun vak, zeker. De Graef weet dit alles als geen ander in zich op te slorpen om dan, doordrenkt van de maatschappelijke, sociale en filosofische issues die hem als mens begeesteren, drijven en wakker houden, artistiek te vertalen naar een nieuwe theatertekst die deze baldadigheid in al zijn complexiteit weet te pakken. De tekst, in zijn eerste versie, is een rigoureuze poging om de waarheid in al zijn complexiteit bij de strot te grijpen, te deconstrueren en dan in al zijn naaktheid voor onze voeten te gooien. ‘Achter in een grote tuin’ is een tekst waarin De Graef nog een grote stap verder gaat in het idioom dat we van hem kennen, is een tekst van een schrijver die zonder scrupules of angst zijn sociaal engagement in de schaal legt, met zwartgallige humor, genante scènes, groffe, pijnlijke situaties en relaties doorduwt tot waar het echt pijn doet, maar dit alles met een mooi cadeaupapier van begrip en een sierlijke strik van liefde voor de mens verpakt.

Credits

Tekst: Peter De Graef

Met: Gert Lahousse, Tom Van Bauwel en Hans Van Cauwenberghe

Regie: Barbara Vandendriessche

Licht en techniek: Ludo Van Craen

Productie: Barre Weldaad

Praktisch

Première: vrijdag 3 maart 2017 om 20u

Zaal: CC De Werf (Molenstraat 51, 9300 Aalst)

Reservatie: www.ccdewerf.be

Kaart: 18EUR (basis) I 16,20EUR (-26 & 55+)

Genre: toneel

Duur: 2u

Meer info productie: barreweldaad.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Koksijde, Brugge, Aarschot, Tienen, Knokke, Antwerpen, Berchem en Zwijndrecht (info >> data & tickets > barreweldaad.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Barbara Vandendriessche