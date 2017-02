Rasperformers Opbrouck en de Jong gooien alles in de strijd in een voorstelling over het geven of benemen van de vrijheid.

In een wereld die steeds benauwder aanvoelt, gaan Wim Opbrouck en Wilfried de Jong op zoek naar de betekenis van vrijheid. Naar het hier en nu – met de verbeelding als soevereine kracht. Hun gids is de jazz: muziek op het scherp van de snede, als bevrijding van de geest. Intiem. Wild. Heftig. We Free Kings is een voorstelling over het nemen of benemen van de vrijheid. Over medemenselijkheid en universele broederschap. Een voorstelling die een verzet uitdrukt tegen elke vorm van macht. Opbrouck en de Jong zoeken samen een weg uit de bekrompenheid en wagen een sprong in het diepe, voortgestuwd door een eigenzinnige selectie van persoonlijke favorieten en regelrechte klassiekers. Met de woorden van John Cage: 'There is no such thing as silence.'

Credits

Concept en spel: Wim Opbrouck en Wilfried de Jong

Met de liefdevolle medewerking van: Flup Beys, Ferre Carron, An De Mol, Ilka De Wilde, Laura Ergo, Luc Goedertier, Koen Haagdorens, Katelijne Laevens, Bart Meeusen, Sander Michiels, An Miller, Ron Reuman, Mark Van Denesse en Peter Verhelst

Productie: NTGent

Praktisch

Première: donderdag 2 maart 2017 om 20u

Zaal: CC De Grote Post (Hendrik Serruyslaan 18A, 8400 Oostende)

Reservatie: www.degrotepost.be

Kaart: 18EUR (basis) I 16EUR (-26 & 65+) I 8EUR (-18)

Genre: muziektheater

Meer info productie: www.ntgent.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen en Nederland: Gent-Handelbeurs, Den Haag-Theater aan het Spui, Rotterdam-Schouwburg, Den Bosch-Verkadefabriek, Sint-Niklaas-Stadsschouwburg, Brugge- Stadsschouwburg en Hasselt-Schouwburg (info >> data & tickets > www.ntgent.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Stefan Vanfleteren