Wanneer je de titel eerst hoort schept die mogelijk wat verwarring. Neen, het gaat hier niet over een reclamestunt voor ‘dikke-truien-dag in één of ander restaurant’ maar over de nieuwe theaterproductie van producent De Spelerij. Dinez blijkt een dorp te zijn in de Ardennen en het sneeuwt, vandaar ‘Dinez in de sneeuw’. Twee koppels met familiale band vertoeven er in een kleine weekendverblijf, eigendom van Kurt en Geert’s vader. Kurt is terminaal ziek en weet dat hij gaat sterven alleen twijfelen de dokters nog wat aan het tijdstip. Enkele maanden of zijn het jaren? Joost mag het weten. De aangereikte voorspelling is logischerwijs niet opbeurend en hakt er serieus in, zowel bij Kurt als bij zijn echtgenote Leen. Om wat te bekomen trekken ze er samen op uit en dit voor het eerst sinds 24 jaar zonder hun kinderen. Een weekendje rust is hoogst welkom. Maar wat Leen niet weet is dat Kurt ook zijn broer en schoonzus Nora heeft uitgenodigd. Eens gesetteld in het weekendhuisje begint het fel te sneeuwen waardoor de twee koppels als het ware afgesloten worden van de buitenwereld. Noodgedwongen delen zij lief en leed in de beperkte leefomgeving. Het ‘samenhokken’ leidt tot ontboezemingen over levenskeuzes en tot… Vervolg in de zaal.

Met in het achterhoofd de wetenschap dat één van hen het nakende einde tegemoet kijkt lijkt het geen opbeurende bedoening. Toch is ‘Dinez in de sneeuw’, naar een tekst van Mathias Sercu, een leuke toneelvoorstelling geworden. Het voornaamste ingrediënt is het interessante script met een heel herkenbaar gegeven. De familiale kwestie die tegen het licht wordt gehouden zal ontegensprekelijk menig toeschouwer aan het nadenken zetten. De aanbrengers ervan - de spelers - zorgen ervoor dat de humor overmeestert maar zonder afbreuk te doen aan de dramatische lading. Hiervoor kregen zij via het decor een ideaal hulpmiddel aangereikt dat niet zou misstaan als installatie in een museum voor hedendaagse kunst. Op het eerste zicht onbeduidend maar eens het verhaal gestart blijkt de chalet zich in het toeschouwershoofd fysiek te manifesteren, waarvoor decorbouwer Giovanni Vanhoenacker alvast een lovende vermelding verdient. Regisseur Gregory Caers wist zijn castleden te bewegen een uitvergroot surrealistisch spel aan te meten. Het kwartet slaagt er volledig in en entertaint op haar beurt het publiek uitermate. M.a.w. Paula Bangels, Hannelore Bedert, Joris Hessels en Mathias Sercu zorgen ervoor dat de voorstelling ‘Dinez in de sneeuw’ niet snel vergeten zal worden, in de positieve zin wel te verstaan.

Met z’n allen snel naar ‘Dinez in de sneeuw’ is de boodschap en voor alle duidelijkheid niet naar de Ardennen maar ergens in Vlaanderen waar De Spelerij zijn chalet opzet…

(Swa Van de brul)

Productie: De Spelerij

Gezien: CC De Kern (Wilrijk)

Meer info: www.despelerij.be

Auteur: Swa Van de brul - foto © Bart Van Der Moeren