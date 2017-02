Na Wachten en andere Heldendaden (Taalunie Toneelschrijfprijs 2015) is Freek Mariën terug met een nieuwe tekst en meteen ook de opvoering ervan door zijn gezelschap Het Kwartier.

‘De schaar van de tsaar’is een voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders over hoe je niet altijd met de kudde mee moet lopen… Op een speelse manier ontdekken kinderen kritisch denken… Iedereen weet hoe het moet, hoe je denkt en dingen doet. Maar wat als er iemand langskomt die dat anders ziet? Alles komt samen in de vraag: wat breek je, de regels of de ander? De sfeer is uitgelaten, maar zoals steeds bij Freek Mariën is er een grimmige ondertoon!

In het rijk van de tsaar waait een nieuwe wind. Mannen willen er nu naar de maan. Baardige burgers spreken nieuwe woorden. Prachtige gebouwen worden opgetrokken. Dit is een nieuwe tijd! Leve de omwenteling!

Maar dan blijkt de maan toch te ver, de baard te duur, de woorden te hol, het gebouw puur gevel. Zal je springen naar de maan? Belasting betalen op je baard? Zwijgen tot je barst? De façade laten vallen?



Credits

Tekst en regie: Freek Mariën

Dramaturgie: Ruth Mariën

Van en met: Sofie Van den Bossche, Tom Van der Velde, Saskia Verstiggel en Lobke Leirens

Decor en licht: Timme Afschrift

Coaching: Johan Knuts

Kostuum: Niké Moens

Muziek: Ruben Nachtergaele

Productie: Het Kwartier ism Corpus CA

Praktisch

Première (Krokusfestival 2017): dinsdag 28 februari 2017 om 14u

Zaal: cultuurcentrum Hasselt - kleine theaterzaal (Kunstlaan 5, 3500 Hasselt)

Reservatie: www.ccha.be

Kaart: 8EUR (basis) I 7EUR (60+ & -26)

Genre: familievoorstelling vanaf 6 jaar

Duur: 60 min

Meer info productie: www.hetkwartier.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Kortrijk, Brasschaat, Harelbeke, Mechelen, Leuven, Antwerpen, Mortsel, Turnhout en Gent (info >> data & tickets > www.hetkwartier.be)

beeld © Nina Vandeweghe