‘Gezongen portretten op doek’, de ondertitel van de nieuwe productie van HETPALEIS, ‘A Street Concert’, triggert ontegensprekelijk maar veroorzaakt verder ook heel wat vragen. Menig toeschouwer zal vooraf de link wel hebben gelegd met liedjes en muziek. Begrijpelijk door de woorden gezongen en concert. Werden zij op hun wenken bediend? Zeker, en mogelijk willigde het muzikale luik al bij heel wat bezoekers het verwachtingspatroon volledig in. Toch heeft het project dat bedacht werd door Pieter Embrechts veel meer te bieden, maar het in een specifiek genre indelen lijkt niet zo voor de hand liggend.

Wat mogelijk zou kunnen: d ocumentaire .

Dit komt al dicht in de buurt. De singer songwriter interviewde voor zijn project immers mensen die gemeen hadden dat zij in dezelfde straat woonden. Verleden tijd inderdaad daar één van de geïnterviewden niet meer onder de levenden is. De getuigenissen van de mensen zijn heel herkenbaar. Er worden standpunten ingenomen; kan natuurlijk ook niet anders. Maar anderzijds leiden die niet tot veralgemening of vooringenomenheid. En waar de documentairemaker al zeker niet op betrapt kan worden is dat hij sturend te werk is gegaan.

Concert kan ook, lijkt nogal evident met zulk een titel. De muziek wordt live uitgevoerd door Pieter hemzelf waarbij hij ook de zang voor zijn rekening neemt. Zonder poespas Nederlandse teksten die stuk voor stuk ‘inspirerend’ binnenkomen.

Videokunstwerk behoort ook tot de mogelijkheden. De geïnterviewden vertellen hun verhaal via videobeelden die geprojecteerd worden op een installatie samengesteld uit planken. Zo krijgt de toeschouwer een retro beeld aangereikt dat er voor zorgt dat het document natuurgetrouwer overkomt alhoewel de montage heel kunstzinnig oogt. Het voordeel van de gebruikte formule is dat het ganse kunstwerk nu wel in zijn totaliteit bekeken wordt, iets dat zelden gebeurt bij een videotentoonstelling in de musea van hedendaagse kunst. Mogelijk een hint voor Pieter Embrechts.

Monoloog lijkt vooraf het minst voor de hand liggend maar ook dit luik wordt aangewend in de voorstelling en komt het best tot uiting wanneer het relaas van de overleden Paul Corluy verteld wordt. Pieter Embrechts wurmt zich hiervoor in maatpak staande op enkele stoepstenen. Een beklijvend moment.

De voorstelling ‘A Street Concert’ is onderhoudend en leuk om te beleven. De toeschouwer omarmt dit project voor de volle honderd procent wat duidelijk bleek tijdens de première. Maar ook voor de bedenker van het concept schept dit perspectieven. Bedenking: één er wonen nog veel mensen aan de Turnhoutsebaan die iets te vertellen hebben en twee er zijn nog veel straten in Antwerpen. M.a.w. indien gewenst is Pieters’ broodje gebakken…

(Swa Van de brul)

Productie: HETPALEIS

Gezien: première - HETPALEIS - grote zaal (Antwerpen)

Meer info: www.hetpaleis.be

Auteur: Swa Van de brul - foto © Kurt Van der Elst