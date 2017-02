Vijf dansers jagen elkaar op. Ze worden steeds enthousiaster en verliezen zich in talloze variaties van tikkertje. Er ontstaat een speels spel waarin ze samen op zoek gaan naar de regels. Wanneer ben je af? Hoeveel tikkers mogen er zijn? Ga je iemand anders helpen als die in nood is? Jij bent 'm! is een sportieve en dynamische voorstelling van de belofte choreograaf Ryan Djojokarso en theatermaker Bram Jansen waarin de gedragsregels tussen mensen langzaam worden blootgelegd. Uiteindelijk moet iedereen het eens worden over de spelregels, want pas dan kan het echte spelen beginnen. Maar, pas op, want voor je het weet raak je zelf verzeild in dit potje tikkertje!

Dat Ryan Djojokarso en Bram Jansen een goed team vormen, bewezen ze al met het levenslustige liefdesexperiment Alleen de Grootste Nabijheid. Ook voor het vorige CaDance festival vielen ze op met hun bijdrage aan het festivalproject 4x4. Nu slaan ze wederom de handen ineen en maken ze een voorstelling waarin ze het aloude tikkertje in een nieuw jasje gieten.

Concept: Ryan Djojokarso en Bram Jansen

Choreografie: Ryan Djojokarso

Performance: Jochem Eerdekens, Carlo Camagni, Sammie Hermans, Maria Zhukova en Elizaveta Zhukova

Muziek: Joost Maaskant

Lichtontwerp: Albert Tulling

Productie: Korzo producties

Belgische première (Krokusfestival 2017): zaterdag 25 februari 2017 om 15u

Zaal: cultuurcentrum Hasselt – kleine theaterzaal (Kunstlaan 5, 3500 Hasselt)

Kaart: 8EUR (basis) I 7EUR (60+ & -26)

Genre: familievoorstelling vanaf 6 jaar

Duur: 50 min

