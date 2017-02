Twee dames en hun honden besnuffelen elkaar schaamteloos van kop tot teen op een hondenwei. Want ook hier geldt het recht van de sterkste. Wie is het alfadier? De dame met de breedgeschouderde bulldog? Of de dame met het venijnige kuttenlikkertje? De hondenwei als minimaatschappij.

Credits

Van en met: Alice Reijs en Ariane Van Vliet

Coach: Tom Van Dyck

Productie: Toespijs

Praktisch

Première: vrijdag 24 februari 2017 om 20u15

Zaal: Arenbergschouwburg – grote zaal (Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstelling: zaterdag 25 februari 2017 om 20u15

Reservatie: www.arenbergschouwburg.be

Kaart: 16,50EUR (basis) I 13,50EUR (-26)

Genre: tragikomedie

Meer info productie: toespijs.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen en Nederland: Houthalen-Helchteren, Aalst, Bilzen, Genk, Knokke-Heist, Sint-Niklaas, Diest, Eeklo, Lier, Torhout, Herentals, Brussel, Strombeek-Bever, Genk, Heusden-Zolder, Herzele, Schoten, Linkebeek, Blankenberghe, Oostkamp en Helmond(Ned)

(info >> data & tickets > toespijs.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld/foto © Toespijs