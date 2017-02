In het tweeluik Nachtschade: Aubergine gaat sopraan Claron McFadden op zoek naar de gemeenschappelijke wortels van onze diverse culturen, aan de hand de aubergine.

Ondanks de enorme migratie die deze oeroude nachtschade doormaakte, wist de aubergine zich steeds aan te passen zonder haar eigenzinnige karakter te verliezen.

Samen met documentairemaakster Lisa Tahon legt McFadden deze route in omgekeerde richting af, terug naar de roots van de aubergine in het verre oosten. Tijdens dit eerste deel reist ze het Middellandse Zeegebied af: Spanje, Marokko, Sicilië, Griekenland en Turkije.

Telkens is Mcfadden te gast bij mensen thuis, leert ze een plaatselijk auberginerecept en oefent ze een traditioneel lied. Haar verworvenheden neemt ze mee terug naar huis: ze vormen de basis voor een culinair en theatraal concert over ons verlangen naar identiteit in deze nomadische, steeds veranderende wereld.

Nachtschade: Aubergine (deel 1) laat het publiek de rijke auberginekeuken ervaren in combinatie met reisverhalen, een documentairefilm en live muziek met invloeden uit tal van culturen.

Credits

Concept en zang: Claron McFadden

Compositie: Tuur Florizoone, Osama Abdulrasol en Yannick Peeters

Video: Lisa Tahon

Mise-en-espace: Sjaron Minailo

Dramaturgie: Tobias Kokkelmans

Muziekuitvoering: Tuur Florizoone (accordeon); Lode Vercampt (cello); Yannick Peeters (contrabas); Jean-Philippe Poncin (klarinet en basklarinet); Sjahin During (percussie) en Osama Abdulrasol (qanun en ud)

Vertaling: Alberto Suárez

Productie: Muziektheater Transparant in coproductie met Concertgebouw Brugge en Operadagen Rotterdam, in samenwerking met Studio Minailo

Praktisch

Wereldpremière: maandag 20 februari 2017 om 20u

Zaal: Concertgebouw Brugge (’t Zand 34, 8000 Brugge)

Reservatie: www.concertgebouw.be

Kaart: 33EUR I 28EUR I 23EUR I 18EUR

Genre: muziektheater / jazz, pop & rock en wereldmuziek

Duur: 1u45

Meer info productie: www.transparant.be

Reisvoorstellingen Nederland en Vlaanderen: Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam (>> info> data & tickets > www.transparant.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld/foto © Erik de Jong