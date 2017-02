Esmé Bos en Bart Voet verzamelen voor ‘wiegelied’ de eerste liedjes die echt speciaal voor je gezongen worden als je baby, peuter of kleuter bent. Ze troosten, maken rustig, geven hoop en moed. Moeders en vaders over de hele wereld zingen ze, voor hun baby’s, kinderen en soms voor elkaar. De fijne combinatie van zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet zorgt voor een zeer gewaardeerde muzikale wereld: puur, ontroerend, authentiek en ontwapenend.

“De kindertijd is als het ware de pizzabodem van je bestaan. En als die niet met liefde gebakken is, dan zakken de volwassen dingetjes er ook doorheen. Ik vind dat er veel te vaak in clichés en met onderschatting over kinderen wordt gedacht." (Joke Van Leeuwen)

Esmé en Bart onderschrijven dit citaat en willen hieraan bijdragen met wiegelied: een onvergetelijk met liefde gemaakt en gebracht, allereerste – althans voor de allerkleinsten – slaapliedjesconcert.

Credits

Zang en vibraphonette: Esmé Bos

Zang, gitaar, harmonium en klokkenspel: Bart Voet

Techniek: Geert De Wit

Productie: Esmé Bos & Bart Voet met steun van C-mine Genk, Laika en beeldsmederij DE MAAN

Praktisch

Première: zaterdag 18 februari 2017 om 15u en 17u

Zaal: C-mine cultuurcentrum - kleine zaal (Evence Coppéelaan 91, 3600 Genk)

Reservatie: www.c-mine.be & 089 65 44 90

Kaart: 6EUR

Genre: liedjesconcert / familie vanaf 2,5jaar

Meer info productie: www.bos-voet.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Dendermonde, Bornem, Brugge, Roeselare, Sint-Niklaas, Geel, Jette, Meise, Wilrijk, Borgerhout en Antwerpen >> info > data & tickets > www.bos-voet.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - foto © Co Bos