Is een mens in staat zijn leven te geven? Voor zijn land, voor zijn lief, voor zijn overtuiging? Kunnen helden echt bestaan of zijn ze enkel een onmisbaar element van het stichtend verhaal? En als ze hebben bestaan, was datgene waarvoor ze hun leven gaven, hun sterven waard? En als ze nog steeds bestaan, waar geven ze dan nu hun leven voor? En weten helden zélf dat ze helden zijn?

Voor De Helden schrijft Josse De Pauw een monoloog waarin hij vraagtekens plaats bij het heldendom en de betekenis daarvan vandaag. Historica Sophie De Schaepdrijver staat hem bij in zijn zoektocht. Dominique Pauwels vertrekt voor zijn compositie vanuit stemmen en concrete geluiden. Hoe zou het hoofd van degene die hier aan het woord is, klinken? Niet alles ligt vast in een partituur, de tekst is in direct contact met geluid en muziek. Met technicus Brecht Beuselinck live op de scène, wil Josse De Pauw elke avond weer bouwen aan de meerstemmigheid van het heldendom.

Een man, een foto van zijn kind, een vlag van zijn land, een stukgelezen boek van een groot denker die hem inspireerde, de toespraak van een groot leider, de honderdvijfenzeventig geboden van een oude god… Versleten stutten van een mensenleven. Alles heeft een eigen verhaal, alles heeft een eigen stem, een eigenheid. Zo klinkt het hoofd van die man. De man zelf: hij spreekt zijn twijfel uit.

Credits

Regie, tekst en spel: Josse De Pauw

Compositie en installatie: Dominique Pauwels

Live remix: Brecht Beuselinck

Licht en decor: Eric Soyer

Kostuums: Greta Goiris

Research: Sophie De Schaepdrijver

Muziek (opname) Spectra: Pieter Jansen (viool), Liesbet Jansen (viool), Bram Bossier (altviool), Vincent Hepp (altviool), Peter Devos (cello)

Programmatie en piano (opname): Dominique Pauwels

Zang (opname): Maria Portela Larisch

Stem meisje (opname): Cecile Verwee

Productie: LOD Muziektheater en kvs

Coproductie: Le Manège Maubeuge, La Rose Des Vents Villeneuve D’ascq en Théatre De Namur

Met dank aan: Bart Maris, Wim Piqueur, David Messeman en Dada Studios