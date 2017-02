Tijdens de 23ste editie van Saint Amour staat slechts één auteur centraal: Herman Brusselmans.

Op de website van uitgeverij Prometheus houden ze qua biografische gegevens nogal kort: Herman Brusselmans (1957) publiceerde meer dan zestig boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver.

Dat Brusselmans centrale en enige gast is, heeft niet in de eerste plaats te maken met zijn zestigste verjaardag (9 oktober 2017), maar veeleer en vooral met zijn werk. Weinig schrijvers hebben immers zo vaak en zo verscheiden over de liefde geschreven als Herman Brusselmans: teder, cynisch, burlesk, brusselmansiaans, melancholisch.

Uiteraard komt naar goede gewoonte ook bij deze Saint Amour veel muziek te pas. Weinig dwarsfluiten en hobo’s weliswaar, wel nogal wat snoeiharde rock ’n roll. En een voorprogramma, gebracht door een jonge schrijver of schrijfster. Mogelijks ook een interviewer. Of een acteur. Hoe dan ook: qua thema, line-up en unique selling point heeft Saint Amour 2017 maar één naam: Herman Brusselmans.

Credits

Centrale gast: Herman Brusselmans

Programma: wisselend > meer info > www.begeerte.be

Productie: Behoud de Begeerte

Praktisch

Première: zaterdag 11 februari 2017 om 20u

Zaal: De Werf (Molenstraat 51, 2018 Aalst)

Reservatie: www.ccdewerf.be & 053 72 38 11

Kaart: 25EUR (basis) I 22,50EUR (-26 en 55+)

Genre: poëzie, muziek & theater

Meer info productie: www.begeerte.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Brussel, Genk, Mechelen, Antwerpen, Leuven, Menen en Gent >> info > data & tickets > www.begeerte.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld: Herman Brusselmans / foto © Károly Effenberger