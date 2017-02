1988. Een jonge man belt aan bij klein appartement in een stad in Europa. Een vrouw van 62 opent de deur en stelt zicht voor als Jane Edwards. Maar de jongeman laat zich niet voor de gek houden. Hij is haar grootste fan en hij weet het zeker. Honderd procent zeker. De vrouw die voor hem staat is Norma Jeane Baker. Ooit beter bekend als Marilyn Monroe, waarvan de wereld niet beter weet dan dat ze 26 jaar eerder, op 5 augustus 1962, is overleden.

Verbijsterd laat de vrouw de jongeman binnen. Ze is vooral bang dat haar geheim bekend zal worden, maar de man doet haar een voorstel. Hij wil weten wat er de laatste avond van haar leven is gebeurd.

Norma Jeane aanvaardt deze voorwaarden en begint te vertellen. Vertellen over een jong meisje dat terecht komt in een Hollywoodwereld vol leugens, bedrog en klatergoud. Ze vertelt hoe Norma Jeane Baker langzaam vervaagde en transformeerde in Marilyn Monroe.

Actrice. Model. Sekssymbool. Ze vertelt hoe de roem haar eerst alles bracht wat ze zich ooit gewenst had, haar vrijheid bood, maar dat roem ook een keerzijde heeft en hoe de roem haar uiteindelijk verstikte. Niets bloeit, niets ontstaat, niets is nog echt onder de altijd priemende ogen van de oh zo kritische buitenwereld. En waar Marilyn eerst een bevrijding leek, werd Marilyn een gevangenis voor Norma Jeane.

Haar verhaal is een verhaal van onbereikbare liefde, peilloos diepe depressie, intens verdriet, vernietigende onzekerheid en eeuwige hunkering.

En toen Marilyn stierf was de wereld misschien een ongelukkige ster armer, maar een opgelucht mens rijker…

Credits

Script: Allard Blom

Muziek: Sam Verhoeven

Regie: Martin Michel

Cast: Ann Van den Broeck, Anne Mie Gils en Michiel De Meyer

Kostuumontwerp: Marie Dries

Geluidsontwerp: Philippe Peirsman

Piano: Thomas Vanhauwaert en Laure Campion

Productie: Judas TheaterProducties

Praktisch

Première: 12 februari 2017 om 20u

Zaal: Fakkeltheater - rode zaal (Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstelling: 9, 10, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 en 25 februari + 1, 2 en 5 maart 2017 telkens om 20u30

Matineevoorstelling: 12, 18, 19 en 26 februari + 5 maart 2017 telkens om 15u

Reservatie: www.judastheaterproducties.be

Kaart: 28EUR (eenheidsprijs)

Genre: musical

Duur: 90min

Taal: Nederlands

Meer info productie: www.judastheaterproducties.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - Beeld: Judas TheaterProducties